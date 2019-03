Gesponsorde inhoud Zelf gipswanden plaatsen? Fluitje van een cent! Aangeboden door Gyproc

18 maart 2019

08u30 0 WOON. Je hebt beslist om zelf de verbouwing van je woning in handen te nemen? Door gezinsuitbreiding heb je een extra slaapkamer nodig? Of je wil eindelijk die leegstaande zolder ombouwen tot een mancave? Met de nieuwe Habito gipsplaten van Je hebt beslist om zelf de verbouwing van je woning in handen te nemen? Door gezinsuitbreiding heb je een extra slaapkamer nodig? Of je wil eindelijk die leegstaande zolder ombouwen tot een mancave? Met de nieuwe Habito gipsplaten van Gyproc ligt dit perfect in jouw mogelijkheden, zelfs al ben je niet meteen de grootste kluskampioen. Het Metal Stud raamwerk is makkelijk te plaatsen en de Habito gipsplaten zijn licht, makkelijk bewerkbaar en eenvoudig te bevestigen.

Minder massa, meer voordelen

Een wandconstructie met Metal Stud profielen en Habito woningbouwplaten is tot 70% lichter dan bij traditionele massiefbouw. Dit betekent dat je geen rekening moet houden met de draagkracht van de woningconstructie. Bovendien is het systeem zo flexibel dat je jouw creativiteit de vrije loop kan laten bij de indeling van de ruimtes.

Habito woningbouwwanden zijn ook 25% dunner dan gelijkaardige, traditionele wanden. Dunnere wanden staan voor meer bruikbare en bewoonbare oppervlakte, wat zich cash vertaalt bij een eventuele verhuur of verkoop van je woning. Bovendien gaat het hier om een droog bouwprocedé, waardoor je de soms wekenlange droogtijden van traditioneel metselwerk in combinatie met pleister vermijdt. Meteen na de plaatsing kan je met verf en kwast of rol aan de slag.

Een handige systeemoplossing

De Habito gipsplaten maken deel uit van een systeemoplossing waar Gyproc jarenlang aan heeft gewerkt. Eerst deel je de ruimte in met een raamwerk van Metal Stud profielen. Langs beide zijden bevestig je de Habito woningbouwwanden en daartussen breng je de nodige isolatie aan. Snel, efficiënt en proper. Ook de gepaste bevestigingsschroeven maken deel uit van het systeem. Een extra voordeel van deze constructie is dat je de ruimte in zijn oorspronkelijke staat kunt herstellen of herinrichten zonder zware breekwerken. Leer in deze video hoe je best te werk gaat.

Extreem sterk en stootvast

Wie op zoek is naar een sterke en duurzame oplossing hoeft alvast niet verder te zoeken. Toch heerst er nog steeds een hardnekkige misvatting dat gipsplaten zacht en kwetsbaar zouden zijn. Cijfers en testen spreken dit tegen en bewijzen dat Habito gipsplaten tot 5 keer sterker en stootvaster zijn dan gemetselde wanden in cellenbeton. Met behulp van speciaal ontwikkelde bevestigingssystemen kunnen Habito wanden gewichten tot 60 kg dragen! Geen enkel probleem dus voor het bevestigen van grote LCD-schermen, wandkastjes, zware spiegels of imposante schilderijen. Dat zie je ook in dit filmpje.

Dankzij de verharde kern zijn de Habito woningbouwwanden ook bijzonder bestand tegen stoten. Kinderen botsen met hun speelgoed al snel eens tegen een wand aan. Of zelf sleep je er onbedoeld met de stofzuiger tegenaan. Bij de inrichting of herinrichting van een kamer komen ook als eens meubels onzacht in contact met de wand. Bij klassieke bouwmaterialen, zoals onder andere cellenbeton, heeft dit meestal diepe krassen of zichtbare deuken tot gevolg.

Nieuwbouw of renoveren?

In beide gevallen staat werken met Habito gipsplaten voor een snelle, voordelige en handige oplossing. De Metal Stud profielen waarop de Habito platen bevestigd worden, zijn ook door de doe-het-zelver makkelijk te plaatsen. Ook het aanbrengen van de Habito gipsplaten op de Metal Stud profielen is kinderspel dankzij de speciaal ontwikkelde schroeven. Met een gewoon stanleymes zijn de Habito gipsplaten makkelijk en proper te versnijden op het gewenste formaat.

