Zelf een Tiny House bouwen? Zo doe je het Björn Cocquyt

27 mei 2019

15u32 5 Woon. Tiny Houses - zeg maar kleine huizen op wielen - zijn immens populair in Amerika en kom je ook bij ons al af en toe tegen. De prijs en de grote vrijheid die je geniet, zijn de belangrijkste redenen om voor zo'n woning te kiezen. En wie een beetje handig is, kan er makkelijk zelf een bouwen. Zeker met de hulp van een boek dat twee Nederlanders zopas uitbrachten.

Architect Jan-Willem van der Male en zijn partner wonen zelf in een Tiny House. Ze organiseren al een tijd (online) cursussen en begeleiden bouwers. In hun boek komen alle technische aspecten aan bod, de regelgeving, de keuzes voor materialen en inrichting, ... Het is een gids die je goed voorbereidt op het avontuur en waar je tijdens de bouw altijd op terug kunt vallen.

‘Bouw je eigen Tiny House – Groots bouwen in het klein’ bevat ook bouwtekeningen voor twee huizen op wielen. Het kost 65 euro en is uitgegeven door Karakter Uitgevers. Bestellen kan hier.