Zelf een dakterras aanleggen: lees eerst deze 8 aandachtspunten Redactie

17 augustus 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Zie je jezelf ‘s ochtends al genieten van een kopje koffie op je dakterras? En wil je daar zelf werk van maken? Dan is een goede planning een absolute must. Bouwsite Livios helpt je op weg naar een geslaagd eindresultaat met deze 8 tips.

1. Dakconstructie controleren

Niet alle platte daken zijn beloopbaar. Ga je bouwen, dan is het uiteraard geen probleem om een dakterras te integreren. Bij een bestaande woning is het soms nodig om de dakconstructie te verstevigen. Veel hangt af van wat je van plan bent met het dakterras. Gewoon af en toe genieten van de zon, of ook vrienden ontvangen? Reken op een belasting van 100 kg/m² per persoon. Twijfel je, vraag dan raad aan een architect.

2. Vergeet de toegang niet

Het handigst is dat je het dakterras kan betreden via een schuifdeur op de bovenverdieping. Lukt dat niet, dan kan je eventueel een lichtkoepel of platdakvenster in het terras verwerken dat tegelijk ook als toegang dienst doet. Wel opgelet: zorg voor een dakvenster dat voldoende ver open draait, zodat je er vlot doorheen kan.

3. Vergunning aanvragen

Bij nieuwbouw kan je het dakterras opgeven bij de aanvraag van je bouwvergunning. Is dat nog niet gebeurd, dan zal je bij de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeente een afzonderlijke vergunningsaanvraag moeten indienen voor het dakterras. Bij appartementsgebouwen is het raadzaam om de inrichting van het terras voor te leggen op een bewonersvergadering of te melden bij de syndicus.

4. Opgelet bij boren

Het dakterras ligt los op het bestaande dak en blijft liggen onder het gewicht van de afwerking (keramische tegels, betonklinkers, natuursteen, hout, …). Wat je vooral niet mag doen, is de bestaande dakafwerking doorboren. Dan hoef je ook niet te vrezen voor lekken.

5. Vermijd geurhinder

Niets zo vervelend als geurhinder op je dakterras. Probeer ervoor te zorgen dat er geen luchtkanalen van je ventilatie of afzuigkap uitkomen op het dakterras. Te laat? Dan kan je ze eventueel afleiden.

6. Bestaande dakafwerking

Het dakterras komt op een onderstructuur van bijvoorbeeld houten kepers of tegeldragers. Deze rust op speciale onderleggers, zodat de afwatering niet verhinderd wordt. Controleer voor het plaatsen van de onderstructuur wel eerst of de bestaande dakafwerking (bijvoorbeeld roofing of epdm-folie) nog in goede staat verkeert en vervang indien nodig.

7. Voorzie valbeveiliging

Hoogstwaarschijnlijk is de valhoogte op jouw dakterras groter of gelijk aan 1 m. Je bent dan verplicht om een balustrade of valbeveiliging te voorzien van minstens 110 cm hoog.

8. Tegels opvoegen?

Een feilloze afwatering is cruciaal voor elk dakterras. Daarom moet de vloerafwerking waterdoorlatend zijn, zodat al het water via je dakafvoer kan wegvloeien. Kies je voor tegels, maak dan zeker niet alle voegen dicht.

Lees ook op Livios.be:

Geen tuin en toch omringd door groen? Zo doe je het

Een tuin vol leven... op je dak!

Deze stadstuin verrast met een unieke zwemvijver

Bron: Livios