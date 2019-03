Gesponsorde inhoud Zelf bouwen? Volg deze 5 tips! Aangeboden door Ytong

01 april 2019

08u30 0 WOON. Ga je bouwen en wil je zoveel mogelijk zelf doen? Maak het jezelf niet moeilijk en gebruik één bouwblok om je volledige woning mee op te trekken. Werken met één materiaal biedt heel wat voordelen: je bouwt energiezuinig en luchtdicht, vermijdt koudebruggen en je huis voldoet aan de strenge isolatienormen.

Ben je op zoek naar een bouwsysteem waarmee je zelf je huis kan bouwen? Ytong cellenbeton is een licht bouwmateriaal gemaakt uit kalk, cement en zand. Met Ytong-blokken trek je probleemloos je volledige woning op. Van kelder tot dak!

1. Kies je materiaal

Cellenbeton biedt antwoord op alle vereisten voor het bouwen van een woning. Ytong-blokken hebben een dragende en isolerende functie. Zowel in de zomer als winter geniet je van een aangenaam binnenklimaat. Je hoeft dus geen extra isolatie te voorzien om aan de huidige isolatie- en EPB-eisen te voldoen. Met dit bouwblok voorkom je eenvoudig koudebruggen.

2. Denk na over je ontwerp

Met Ytong kan je creatief bouwen. De bouwblokken zijn makkelijk te verzagen: ideaal voor technische uitdagingen of ronde muren. Je geniet van een enorm grote ontwerpvrijheid. De buitengevel werk je naar keuze af met gevelstenen, buitenpleister of hout. Elke stijl is mogelijk!

3. Ga voor kwaliteit

Ytong-blokken hebben grote afmetingen, maar zijn licht in gewicht. Hierdoor werk je extra snel. En dit zonder in te boeten op kwaliteit! De blokken worden verlijmd waardoor je perfect luchtdichte muren optrekt. Extra pluspunt: lijm bereiden gaat een stuk sneller dan mortel maken.

4. Bepaal je budget

Ook op financieel vlak biedt Ytong een voordeel. Voor 1 m² heb je maar 6,6 Ytong-blokken nodig. Deze tijdswinst heeft een positief effect op de prijs van je woning: minder manuren zorgen voor een aanzienlijke besparing. Je hoeft ook geen isolatiemateriaal te voorzien. Zo bouw je gemakkelijk 10 procent goedkoper. Bovendien hoef je met Ytong-blokken niet meteen te investeren in de buitenafwerking, zodat je je uitgaven kan spreiden in de tijd.

5. Volg een gratis infosessie

Wil je zelf bouwen met Ytong? Schrijf je in voor een van de gratis Ytong-opleidingsdagen bij Xella. Zo leer je alle mogelijkheden en voordelen van dit materiaal kennen. De infosessies worden op vrijdagnamiddagen georganiseerd en zijn voor iedereen toegankelijk. Breng je plannen mee en bekijk met de adviseurs wat de beste oplossing is om jouw droomwoning te bouwen.

Meer weten? Download de gratis brochure of surf naar www.xella.be.