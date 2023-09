Zaai je zelf je gazon of kies je voor grasmatten? “Grasmatten 10 keer duurder, maar er is ook een groot voordeel”

Huizen te koop Vakantiewo­ning in de Ardennen kopen? Onze woonexpert selecteert voor elk budget vier huizen die nu te koop staan

Droom je van een woning in de Ardennen? Of je er nu liever een instapklaar nieuwbouwappartement, een luxevilla of te renoveren woning koopt: onze woonexpert Björn Cocquyt selecteert vier verschillende panden die volgens hem meer dan de moeite waard zijn: “Deze woning van 95.000 euro kan je zelfs nog in twee volwaardige huizen opdelen.”