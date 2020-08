Yves woont zo duurzaam mogelijk met houtgestookte douche en elektrische voertuigen Bjorn Cocquyt

14 augustus 2020

11u31 0 Woon. Nergens voelt Yves zich meer met de natuur verbonden als in zijn tweede verblijf, verscholen tussen het groen van de Ardennen. In zijn verbouwde paardenstal en zigeunerwagens doet hij er ook alles aan om zo duurzaam mogelijk te leven.

“Ik maak me grote zorgen over het milieu. Het is niet vijf minuten, maar vijf seconden voor twaalf. We kunnen het tij nog keren als we allemaal ons steentje bijdragen. Dat is heus niet zo moeilijk. Ik wilde hier dan ook bewijzen dat ecologisch én comfortabel wonen perfect samengaan”, vertelt Yves.

“Ik investeerde zo’n 15.000 euro in zonnepanelen en lithium-ionbatterijen voor de verlichting, elektrische huishoudtoestellen en mijn voertuigen: een quad voor het zware werk, een scooter om naar het dorp te rijden en een wagen voor verdere verplaatsingen. Omdat mijn elektriciteitsproductie tijdens de winter niet volstaat, heb ik een back-up en kan ik automatisch overschakelen op het net.”

De twee douches zijn aangesloten op een houtgestookte boiler. Die bevinden zich in twee tiny houses. Met ook nog twee zigeunerwagens zijn er in totaal acht slaapplaatsen, want er komen dikwijls vrienden, familie en gelijkgestemden logeren.

De inrichting van de woonkamer, keuken en hobbykamer in de opgeknapte paardenstal gebeurde vooral met meubels van Yves’ bedrijf Manufactures des Ardennes. “Ik kon het niet meer zien dat er aan de andere kant van de wereld mensen voor een hongerloon teakmeubels maken die wij massaal importeren. Ik besliste om zelf collecties uit te brengen met hout, steen en staal van bij ons, gemaakt door ambachtslui van bij ons. De materialen hebben een mooie, verweerde look die past bij het ruige van deze prachtige omgeving.”

