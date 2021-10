Wordt renoveren binnenkort verplicht? Zoveel kosten de ingrepen waar je het meest mee bespaart

LiviosDe Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) pleit voor een verplichte renovatie na de aankoop van een woning. Het is één van de voorstellen om de Vlaamse uitstoot in één klap fors te verlagen. Met welke ingrepen kan je het meeste energie besparen? En hoeveel zal dat kosten? Bouwsite Livios zocht het voor je uit.

Energie-efficiënte woningen: dat is de ambitie van de SERV. Geen evidente opgave als je weet dat 70% van de Vlaamse woonhuizen is gebouwd voor 1981, toen er nog geen energiemaatregelen waren. Toch pleit het sociaal overlegorgaan voor een verplichte renovatie na de aankoop van een woning. Om de klimaatopwarming tegen te gaan, moeten onze gebouwen energiezuiniger worden, klinkt het. Streven naar energielabel A voor élke woning is dus de boodschap. Of het voorstel effectief wordt goedgekeurd, is nog afwachten.

Maar met welke ingrepen kan je het meeste energie besparen? Wij zetten ze op een rij.

1. Dakisolatie

Een slechte dakisolatie zorgt voor een verlies van tot 35% van alle warmte. Een goede dakisolatie beperkt dit verlies niet alleen, maar je bespaart er ook een grote som mee op je energierekening. De warmte blijft namelijk binnenshuis.

Hoeveel kost dakisolatie? Dat is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het dak, het soort materiaal en het uurloon van de arbeiders. Voor een volledig nieuw dak moet je rekening houden met gemiddeld 175 euro/m². Enkel nieuwe dakbedekking nodig? Dan schommelen de prijzen rond de 50 euro/m². Opgelet: door de stijgende prijzen van grondstoffen in de bouwsector, kunnen de bedragen fiks oplopen en verschillen. Premie: Laat je de dakisolatie plaatsen door een aannemer? Dan mag je rekenen op een premie van 4 euro/m2. Extra tip: 10 cm of 16 cm? Lees hier hoe dik moet je isoleren.

2. Raamisolatie

In een slecht geïsoleerde woning gaat maar liefst 40% van de warmte verloren via de ramen. Enkelvoudig glas of verouderde raampartijen in je woning? Dan is het hoog tijd om die te vervangen. Het nieuwste hoogrendementsglas isoleert tot vijfmaal beter. Het zorgt jaarlijks voor een besparing van enkele honderden euro’s op je energierekening. Hou er wel rekening mee dat het geen zin heeft om in raamisolatie te investeren als je muren niet goed geïsoleerd zijn.

Hoeveel kost raamisolatie? Afhankelijk van de materiaalkeuze voor de omranding en het type glas. Voor dubbel glas moet je rekenen op gemiddeld 60 euro/m². Kies je liever voor het beste hoogrendementsglas? Dan betaal je 160 à 180 euro/m². De kosten kunnen nog oplopen als je zonwerend glas in huis haalt. Premie: Laat je hoogrendementsbeglazing plaatsen door een erkende aannemer en is de U-waarde van je glas gelijk aan of kleiner dan 1,0 W/m²K? Dan heb je recht op een premie van 16 euro/m².

3. Vloer- en muurisolatie

Vloerisolatie is ligt minder voor de hand, maar je bespaart er wel ongeveer 15% mee op je energiefactuur. Als je de vloer aan de onderkant isoleert, krijgt optrekkende kou geen kans. Muurisolatie zorgt evengoed voor een betere energiewaarde.

Hoeveel kost vloer-en muurisolatie? Voor het laten aanbrengen van PUR-schuimisolatie moet je gemiddeld rekenen op 30 euro/m². Vloerisolatieplaten zijn ook een optie. Daar liggen de prijzen iets lager. Voor spouwmuurisolatie betaal je afhankelijk van het materiaal tussen de 15 en 30 euro/m². Premie: Bij muurisolatie is het premiebedrag afhankelijk van de plaats waar je isoleert. Voor spouwmuurisolatie krijg je bijvoorbeeld 5 euro/m², maar voor isolatie aan de binnenzijde is dat al 15 euro/m² en dat bedrag verdubbelt nog eens als het gaat over buitenmuurisolatie. Extra tip: Bestaande vloer isoleren? Bekijk hier de twee opties.

4. Condensatieketel

Voor wie een verouderde verwarmingsinstallatie heeft, kan een hoogrendementscondensatieketel mogelijk soelaas brengen. Je kan er tot 40% mee besparen. Hou er wel rekening mee dat je vanaf 2022 geen nieuwe condenserende stookolieketel meer mag plaatsen als er aardgas in je straat ligt. Lees hier of een hoogrendementsketel voor jou interessant is.

Hoeveel kost een condensatieketel? Afhankelijk van het type. Voor 1.400 euro exclusief btw heb je al een goede ketel. Voor de plaatsingskosten rekenen veel installateurs dezer dagen een dagvergoeding aan. Een fenomeen dat je door de schommelende prijzen in de bouwsector steeds vaker ziet. Premie: Voor het plaatsen van een gascondensatieketel kom je in Vlaanderen in aanmerking voor een renovatiepremie indien je een verwarmingsketel met hoog rendement plaatst om je volledige woning mee te verwarmen. De premie bedraagt tot 30 procent van de goedgekeurde facturen.

5. Warmtepomp

Een warmtepomp is een zuinige en duurzame oplossing om je woning te verwarmen en te koelen, op voorwaarde dat je woning goed geïsoleerd is. Hernieuwbare energie die je gratis uit de natuur haalt, zal niet alleen een gunstige invloed hebben op je energiefactuur, maar is meteen ook een goede zaak voor het milieu.

Hoeveel kost een warmtepomp? De prijzen voor warmtepompen lopen sterk uiteen. Een luchtwarmtepomp kost gemiddeld 7.750 euro, voor een geothermische warmtepomp ben je 10.000 euro meer kwijt. Bekijk hier de prijzen per type warmtepomp. Premie: Afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest, heb je recht op een premie tussen 300 en 4.000 euro. Zo krijg je voor een lucht-luchtwarmtepomp 300 euro, voor een hybride lucht-waterwarmtepomp 800 euro en voor een lucht-waterwarmtepomp 1.500 euro. Wie investeert in een geothermische warmtepomp kan rekenen op een premie van 4.000 euro.

