Wordt nieuwbouw onbetaalbaar? Vastgoedprofessionals vrezen ervoor

08 november 2019

11u00

Bron: Livios 1 Livios Bijna driekwart van de vastgoedprofessionals vreest voor de betaalbaarheid van Belgische nieuwbouwwoningen in de nabije toekomst. Dat meldt Bijna driekwart van de vastgoedprofessionals vreest voor de betaalbaarheid van Belgische nieuwbouwwoningen in de nabije toekomst. Dat meldt bouwsite Livios naar aanleiding van een onderzoek van ING België. De sector verwacht zelfs dat de komende tien jaar het eigenaarschap zakt van 72 naar 65%. Grootste oorzaken: de prijs van bouwgrond, de kosten om te voldoen aan de huidige bouwnormen en een andere mentaliteit bij jongere generaties.

Eigenaarschap: belangrijk of niet?

Is het nog belangrijk om je eigen huis te hebben? Volgens 47% van de ondervraagde vastgoedprofessionals hebben vooral jongere woningeigenaars andere prioriteiten. De kopers zelf denken daar anders over. Amper 19% van hen verwacht dat het belang van een eigen woning in de toekomst afneemt. 55% denkt dat eigenaarschap even belangrijk blijft, 26% is er van overtuigd dat het in de toekomst nog belangrijker zal zijn dan vandaag.

Tip: Bouwplannen? Zoveel betaal je vandaag gemiddeld voor een nieuwbouw.

Dure bouwgrond, hogere bouwkost

Waarom een nieuwe woning minder betaalbaar wordt? Niet alleen door de prijs van je bouwgrond, maar ook de steeds strengere energienormen die je bouwkost verhogen. 69% van de vastgoedprofessionals is er van overtuigd dat een passiefwoning minstens 20% meer kost dan eentje die alleen aan de minimumnormen voldoet. Dat terwijl 7% van de ondervraagde kopers met het budget voor een nieuwe woning bereid is om 20% of meer te betalen voor een passiefwoning.

Moeten we kleiner gaan wonen?

Wat de verminderde betaalbaarheid voor jou betekent? Volgens de ondervraagde vastgoedprofessionals moeten we in de toekomst vooral kleiner gaan wonen. Een deel van de kopers kan zich daarin vinden, zolang scholen, winkels en andere voorzieningen op minder dan tien minuten van huis liggen. 13% is bereid om 20% van zijn woonoppervlakte in te leveren, 8% van de ondervraagden kan leven met 30% minder plaats.

Is technologie de oplossing?

Maar de vastgoedsector ziet ook een lichtpunt, namelijk het gebruik van nieuwe technologieën. 77% van de ondervraagde professionals denkt dat 3D-printers de komende vijf jaar een belangrijke rol gaan spelen. Ook technologieën als Building Information Modelling (BIM) moeten het bouwproces productiever en efficiënter maken, de kosten drukken en de ecologische voetafdruk van de bouwsector verkleinen. Voorlopig past een groot deel van de bouwsector die technieken nog niet toe.

