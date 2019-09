Exclusief voor abonnees Wordt dit het huis van de toekomst? Redactie

26 september 2019

17u32 0 WOON. Een compact huis voor 100.000 euro dat je overal meeneemt, dat moet volgens een Genks bedrijf de toekomst worden. De 48 vierkante meter grote unitwoning de ‘Cocon’ is bovendien al na een half uur instapklaar, maakt Warsco Units zich sterk. Of dit werkelijk de woonvorm van de toekomst wordt, daarover zijn de meningen verdeeld.

Zeg niet zomaar containerwoning, maar ‘woonunit’ tegen de ‘Cocon’. Van buitenaf is amper te zien dat het sympathieke huisje met moderne gevelbekleding – volgens de ontwerper ‘als een ‘gordijn’ rond de unit gedrapeerd’ - kant-en-klaar werd neergepoot. Ook binnenin doet niets dat meteen vermoeden. Met het nieuwe concept speelt het bedrijf onder meer in op de toekomstige betonstop, het dalend aantal beschikbare bouwgronden en het feit dat we kleiner en duurzamer moeten wonen.

Met 48 vierkante meter zijn de nieuwe woningen van het Genkse Warsco Units letterlijk compact te noemen. Toch vond de ontwerper plek voor een knusse leefruimte, slaapkamer, keukentje en badkamer met toilet. “We plaatsen al 40 jaar containerunits: op werven, bedrijven, scholen en bijvoorbeeld ook als tijdelijke huisvesting, na een brand of tijdens verbouwingen bijvoorbeeld”, zegt Anneleen Van Bosch, CEO van Warsco Units. “Een dergelijke kwalitatieve woning van deze grootte die zo snel woonklaar is, dat is echter een primeur in ons land.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis