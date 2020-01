Wordt bouwen duurder in 2021? Redactie

10 januari 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Betaal je in 2021 tot 10% meer voor een nieuwe woning? Betaal je in 2021 tot 10% meer voor een nieuwe woning? Bouwsite Livios vroeg het aan verschillende experts. Volgens de Bouwunie wel, voornamelijk door de verlaging van het S-peil. Confederatie Bouw Limburg ziet vooral technieken als de grootste oorzaak voor hogere prijzen. Maar volgens kennisplatform Pixii hangt het er vooral vanaf welk soort woning je (ver)bouwt.

Bouwunie: “Eerst eisen grondig evalueren”

Vanaf 1 januari 2021 verlaagt het S-peil, waaraan de buitenschil van je woning moet voldoen, van 31 naar 28. Nieuwbouwwoningen hebben daardoor extra zonnewering, dikkere beglazing en duurdere isolatiematerialen nodig. Volgens Bouwunie stijgt de prijs van een nieuwbouwwoning daardoor met 5 à 10%, ofwel met 10 à 20.000 euro. De zelfstandigenorganisatie vraagt daarom aan de Vlaamse regering om het S-peil grondig te evalueren voor het verder te verstrengen.

“Door de strengere regels is het voor veel vrijstaande huizen erg moeilijk om de isolatienorm te halen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Uit onze enquête blijkt dat bouwen daardoor ook duurder wordt. Als je meer moet uitgeven aan dikkere spouwisolatie, driedubbele beglazing en extra dakisolatie hou je minder budget over om te investeren in hernieuwbare energie. Kiezen voor een warmtepomp in plaats van een gascondensatieketel levert vaak meer op dan een paar cm extra isolatie. Bovendien zijn nieuwbouwwoningen sowieso het energiezuinigst.”

Tip: Past nieuwbouw binnen jouw budget? Bereken het met deze handige tool.

Technieken de boosdoener?

Volgens Chris Slaets, CEO van de Confederatie Bouw Limburg, zijn het vooral de technieken die je huis duurder maken. “Tien jaar geleden besloegen technieken als ventilatie, energie, en domotica maar 15% van de totale kostprijs van je woning”, zegt hij in Het Belang van Limburg. “Ondertussen is dat aandeel gestegen tot 40%, waardoor bouwen nu ongeveer 30% duurder is. En daar mag je de stijging van de grondprijzen nog bijtellen. De alsmaar strengere regels rond energie en duurzaamheid hebben stilaan hun grenzen bereikt. Vooral de laatste percentages vragen grote investeringen.” Lees hier aan welke regels jouw woning moet voldoen.

Pixii: “Bouwen niet per se duurder”

Moet je binnenkort 10% extra lenen of je bouwplannen zelfs een paar jaar uitstellen? Het onafhankelijk kennisplatform Pixii is er niet van overtuigd. “Uit een studie van de UGent in opdracht van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat de kostprijs niet per se stijgt als je voor passiefbouw kiest en een halfopen of rijwoning bouwt”, klinkt het bij Pixii. “Het zijn vooral de grotere vrijstaande woningen en dakappartementen waar de prijs omhoog zal gaan. Een erg klein deel van het gebouwenpark dus.”

“In cijfers: meer dan 90% van de appartementen en gesloten bebouwingen zijn voldoende geïsoleerd. Daarin moet je dus niet extra investeren in vergelijking met 2019. Dat geldt ook voor 65% van de halfopen bebouwingen. Bij vrijstaande woningen moet meer dan 70% van de eigenaars wel een meerprijs betalen om de toekomstige normen te halen. Ook als je wil experimenteren met woonvormen in open bebouwing, zal je meer moeten neertellen.”

Focus verleggen

Maar ook Pixii stelt het lagere S-peil bij nieuwbouw in vraag: “Is die verstrenging wel nodig? Daarover willen we met de bouwsector en de overheid graag van gedachten wisselen. Soms is het beter om afstand te nemen en het totaalplaatje te bekijken. Sinds januari 2019 zijn er opnieuw meer residentiële renovaties dan nieuwbouwprojecten vergund. We moeten bovendien tien keer meer renoveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat zal meer impact hebben dan een strenger S-peil. Misschien verleggen we met z’n allen de focus beter naar die uitdaging.”

Lees ook op Livios.be:

In 2 stappen naar een energiezuinige woning: zo pak je het aan

Hoe belangrijk is de ligging van je woning?

Isolatiematerialen: maak de juiste keuze voor jouw woning

Bron: Livios