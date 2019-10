Word kasteelbewoner voor amper 735 euro per maand Bjorn Cocquyt

10 oktober 2019

10u50 9 Woon. Heb je er ooit van gedroomd om in een kasteel te wonen? Wel, dan is nu hét moment om je kans te grijpen. In het gerestaureerde en herbestemde kasteel Cantecroy in Mortsel kun je een appartement huren vanaf 735 euro per maand.

Kasteel Cantecroy is een van de oudste, mooiste en nog steeds bewoonde kastelen in Vlaanderen in een oase van rust, op een boogscheut van het centrum van Antwerpen. Recent werd het kasteel volledig gerestaureerd en werden er luxueuze en comfortabele appartementen in ondergebracht.

Er zijn verschillende types met 1 tot 3 slaapkamers en ze beschikken allemaal over geautomatiseerde zonnewering en een domoticasysteem. In verschillende zijn nog authentieke elementen aanwezig zoals glas-in-loodramen. De grootste flats zijn reeds verhuurd, maar je hebt nog keuze uit 1 en 2 slaapkamers. Daar betaal je tussen de 735 en 1.337 euro per maand voor. De bewoonbare oppervlaktes schommelen tussen de 69 en de 120 m².

(lees verder onder de foto’s)

Het domein is voorzien van een gemeenschappelijke ridderzaal, petanquebanen, wellness, fitness- en ontspanningsruimte en er is ook een restaurant. Er woont ook een conciërge in.