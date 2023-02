Word je onzeker van jouw zekeringkast? Dit zijn de verschillende onderdelen en hun functies

1. Hoofddifferentieelschakelaar 300 mA

De hoofddifferentieelschakelaar 300 mA is verplicht in elke zekeringkast en vind je terug bij het begin van de installatie. Hij meet continu elke vorm van stroomverlies. Merkt de hoofdschakelaar dat er een te groot stroomverlies is? Dan onderbreekt hij automatisch de spanning van de zekeringkast, waardoor je stroom uitvalt. Zo loop je geen risico om geëlektrocuteerd te worden. De 300mA is een soort graad van ‘gevoeligheid’ vooraleer de hoofddifferentieelschakelaar de stroom laat uitvallen voor jouw veiligheid.

2. Differentieelschakelaar 30 mA

De differentieelschakelaar detecteert, net zoals de hoofddifferentieel, wanneer er verliesstroom optreedt. Deze variant met een gevoeligheid van 30 mA wordt aan het begin van de kring voor vochtige ruimtes geplaatst. Aangezien vocht en elektriciteit alles behalve beste vriendjes zijn, is deze differentieelschakelaar gevoeliger, zodat je zeker geen gevaar loopt op elektrocutie.

3. Automaat

Nee, helaas staat er in je zekeringkast geen automaat waar je lekkere snacks of drankjes uit kan halen. Wel is er een automatische zekering die de stroom verdeelt binnen de zekeringkast en die ervoor zorgt dat er geen kortsluiting plaatsvindt. Ontstaat er een te hoge stroom door overbelasting of kortsluiting? Dan onderbreekt de automaat de stroom. Een standaard stroomkring voor stopcontacten en verlichting bestaat meestal uit automaten van 16 A of 20 A.

4. Differentieelautomaat

De differentieelautomaat combineert de functies van een differentieelschakelaar en automatische zekering. Op deze manier beschermt deze component de installatie tegen verliesstroom en overbelasting. Lees er hier meer over.

5. Energiemeter

Je kan het al raden: een energiemeter of kWh-teller houdt het stroomverbruik van een bepaalde kring in je zekeringkast bij. Op die manier kan je bijvoorbeeld het verbruik van bepaalde apparaten zoals laadpalen of zonnepanelen in kaart brengen. Zo heb je sneller een idee van hoeveel je verbruikt en hoe hoog jouw energiefactuur zal zijn.

Elektramat staat voor je klaar

Je zekeringkast doet er alles aan om je veilig te houden en met een gerust hart te laten slapen. Voor je eigen veiligheid is het dus slim om te investeren in een kwalitatieve zekeringkast. Bij Elektramat.be vind je alle onderdelen die nodig zijn voor de inrichting van je verdeelkast. Bovendien profiteer je van advies op maat, een snelle levering aan scherpe prijzen en minimaal twee jaar garantie op jouw zekeringkast en onderdelen. Configureer hier zelf je zekeringkast.

Heb jij nog vragen over je zekeringkast? Geen stress! Surf naar www.elektramat.be voor meer informatie of neem contact op voor specifieke hulp.