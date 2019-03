WOONVIDEO. Kijk binnen in deze retrowoning in Genk: “50 jaar geleden was alles veel mooier” Björn Cocquyt

09 maart 2019

07u21

Bron: Content redactie 0 WOON. Van het moment dat je in de hoekwoning van Lore en Robin binnenstapt, word je dik vijftig jaar terug in de tijd geslingerd. Zowat alles wat een doorsnee huishouden uit de sixties had, vind je hier terug. «Alle dingen van toen maken ons blij», vertelt het koppel.

Lore enRobin kochten in 2015 niet toevallig een huis in Genk, want beiden zijn verknocht aan de mijnstreek. «Zowel Robins vader als mijn opa hebben diep onder de grondgezwoegd.Mijn grootvader was zelfs 25 jaar kolenkapper. Wehebben tonnen respect voor wat ze deden», vertelt Lore. «De mijnen hebben ons voor een deel gevormd en de liefde bijgebracht voor de verschillende culturen van alle nationaliteiten die er werkten. Toen we op zoek gingen naar een eigen stek, stond het dan ook vast dat we in deze regio zouden blijven.»

