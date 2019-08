Exclusief voor abonnees WOONVIDEO. Kijk binnen in deze nieuwbouwvilla met verwarmd zwembad aan de Portugese Zilverkust Björn Cocquyt

10 augustus 2019

07u30

Bron: Content redactie 0 WOON. In plaats van elk een flat kochten de broers Willekens en hun gezin samen een nieuwbouwvilla aan de Portugese Zilverkust. Het vakantiehuis met verwarmd zwembad en mooie tuin is een investering waar de families ook zelf van genieten. “We kunnen het iedereen aanraden”, klinkt het.

Het verhaal van de broers Willekens begon toen Erik in bad onze krant las en daarin een advertentie voor een tweede verblijf in Portugal opmerkte. “Ik werd nieuwsgierig toen ik een modern huis voor een betaalbare prijs zag. Het leek interessant als investering, maar ook om er zelf gebruik van te maken. Zoals zo vaak wilde ik graag de mening van mijn broer horen en toen ik hem erover aansprak, reageerde hij al even enthousiast. Nog geen tien dagen later zaten we op het vliegtuig om bouwgronden te bekijken”, vertelt Erik.

