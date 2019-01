WOONVIDEO. Het interieur van deze bloemist is een mix van unieke contrasten Björn Cocquyt

26 januari 2019

09u05 0 WOON. Het interieur van bloemist Frederiek van Pamel uit Brugge is een mix van stijlen en materialen uit de hele wereld die hij met veel gevoel wist te matchen. Overal waar je kijkt, ontdek je materialen en decoratie die je nergens anders ziet. “Ik volg gewoon mijn buikgevoel.”

Het was in de zomer van 2015 dat Frederiek en zijn gezin halsoverkop hun koffers pakten in de villa aan de Côte d’Azur waar ze de vakantie doorbrachten. “We waren op zoek naar een huis met een tuin in de stad voor ons dochtertje. Vlak voor we op reis vertrokken, sprak een vriend ons over deze dokterswoning in de Ezelstraat, maar het lag ver boven ons budget. Toch zat ik er in Frankrijk de hele tijd over te piekeren, tot ik plots wist wat we ermee konden aanvangen”, vertelt Frederiek.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN