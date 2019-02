WOONVIDEO: Deze mensen wonen samen op een kasteeldomein: “Genoeg privacy en niet te veel regeltjes” Björn Cocquyt

15 februari 2019

12u03

Bron: Content redactie 0 WOON. Wonen op een kasteeldomein, wie wil dat nu niet? In Kalmthout genieten twee alleenstaande dames, een koppel zonder kinderen en vijf gezinnen met in totaal veertien kinderen van hun eigen woning rond een kasteel. Het park en de feestzaal in het kasteel ‘krijgen’ ze erbij.

Het heeft best lang geduurd, maar cohousing is volop aan het doorbreken in Vlaanderen. Dat heeft wellicht te maken met de vele recente en toekomstige projecten waarbij bewoners zelf bepalen hoeveel faciliteiten en activiteiten ze delen. Je kan dus perfect je eigen huis en tuin hebben, en niet alles hoeft volgens een vast stramien te gebeuren. Sommige cohousers kiezen er bijvoorbeeld voor om samen te eten op woensdag, te vergaderen op donderdag, te klussen op zondag, maar de meeste recente en toekomstige projecten zijn een stuk vrijblijvender.

