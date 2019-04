Woonmeter maakt energiefactuur goedkoper voor kwetsbare gezinnen Redactie

10 april 2019

11u30

Bron: Livios 0 Livios 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen kampt met energiearmoede. En daar wil Vlaams minister van Energie Lydia Peeters verandering in brengen. De minister wil 9.750 woonmeters gratis verdelen aan kwetsbare gezinnen. Zo wil ze de energiearmoede bestrijden.

Woonmeter

De woonmeter is ontworpen door armoedevereniging Samenlevingsopbouw, dat in de voorbije jaren al 8.700 meters verdeelde via groepsaankopen. “De woonmeter heeft zijn succes al bewezen. Daarom wil ik het systeem nog meer verspreiden over gans Vlaanderen. In de eerste plaats bij kwetsbare gezinnen, maar eigenlijk heeft iedereen er baat bij”, legt Lydia Peeters uit.

Tip: Energie besparen in huis? Dit zijn de grootste energievreters.

Luchtvochtigheid en temperatuur

Als je niet voldoende verlucht, neemt de vochtigheidsgraad in je woning toe, wat een koud gevoel geeft. Daardoor ga je sneller verwarmen. Een koude en vochtige omgeving veroorzaakt schimmel in huis. “Door de temperatuur en de luchtvochtigheid zichtbaar te maken, passen mensen sneller hun gedrag aan. Daardoor verbetert hun wooncomfort en zakt hun energiefactuur. De woonmeter is een eenvoudig maar zeer doeltreffend instrument in de strijd tegen energiearmoede”, licht Lydia Peeters toe.

Energiearmoede

De woonmeter is voor bepaalde doelgroepen nu gratis verkrijgbaar via de energiescans. Daarbij komt een adviseur langs bij kwetsbare gezinnen om hen tips op maat te geven om energie te besparen. In Vlaanderen kampt bijna 1 op de 5 gezinnen met energiearmoede. Wanneer ben je energiearm? Als je te veel betaalt voor energie in verhouding met je inkomen, of als je soms in de kou of in het donker leeft uit schrik om te veel te moeten betalen. De Vlaamse regering investeert bijna 150.000 euro in de aankoop van de woonmeters om de energiearmoede tegen te gaan.

Lees ook:

Stroom verbruiken zonder dat je het weet? Niet met deze tips

Verwarmen én warm water zonder te verspillen

Hoe gezond is jouw woning?

Bron: Livios