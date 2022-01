Woon je in een studio of klein appartement? Zó creëer je meer ruimte op een klein oppervlak

VtwonenWanneer je in een studio of klein appartement woont, heb je niet al te veel ruimte. Creatief omspringen met de ruimte die je wél hebt, is dan ook van groot belang. Met deze handige hacks van vtwonen.be doe je dat op een slimme manier, met meer leef-, opberg- en beweegruimte als resultaat.

Benut de hoogte

Om de ruimte in een studio zo optimaal mogelijk te benutten is ’t het best om op zoek te gaan naar hoge kasten. Het liefst tot aan het plafond, want hoe hoger, hoe meer opbergruimte je hebt. Het zou dus zelfs verstandig kunnen zijn om een kast op maat te laten maken. Laat in ieder geval de ruimte bovenop kasten niet onbenut en plaats er opbergers op.

Volledig scherm Hoge kasten zijn een must wanneer je in een studio woont © vtwonen.be

Laat de muur niet onbenut

De ruimte die je overhoudt op muren mag je zeker niet onbenut laten in een studio. Wandplanken zijn dan ook je beste vrienden. Of het nu boven het aanrecht is of in de badkamer, zorg dat de muur optimaal benut wordt door wandplanken op te hangen. Zo kun je alle dingen die normaal op het aanrecht staan een etage hoger plaatsen om extra werkruimte in de keuken te maken.

Denk ook verder dan wandplanken. Monteer de televisie bijvoorbeeld aan de muur, dat scheelt weer een tv-meubel in de kamer. Ook kapstokken zijn om meerdere plekken handig dan alleen bij de voordeur. Zo ook voor handdoeken in de badkamer of kleding in de slaapkamer.

Lees ook: Zó richt je een kleine ruimte stijlvol in

Laat de salontafel weg

Skip de salontafel en ga voor een tafeltje dat je deels over de zetel kunt schuiven. Zulke bijzettafels zijn ontzettend praktisch. Je kunt er veilig eten en drinken op zetten en je kunt hem gebruiken als werkplek. Daarnaast zorgt het voor meer ruimte in een studio, want middenin de kamer staat dit tafeltje niet mooi.

Volledig scherm Laat de muren van je studio niet onbenut. © vtwonen

Extra werkblad in de keuken

In een studio heb je vaak geen zeeën van werkruimte in de keuken. De oplossing zit ‘m in een grote houten plank die je over de gootsteen of het fornuis kan leggen. In een handomdraai heb je zo extra werkruimte. Een andere handige keukenhulp kan een verrijdbaar keukenblok zijn. Tijdens het koken rol je deze naar je toe en na het koken zet je ‘m weer op een praktische plek. Zo krijg je zelfs een kookeiland in een kleine keuken. Lees hier nog vijf tips om meer uit je kleine keuken te halen.

Kies voor hoge poten

Heb je ruimte voor een mooie zetel? Kies er dan een die wat hoger op z’n poten staat. Zo kun je hier weer allerlei spullen onder opbergen, zoals plaids en sierkussens. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een bed. Door handige manden te gebruiken, kun je er genoeg onder opbergen. Nog handiger is om een bed met ingebouwde opbergers te kopen, waar je bijvoorbeeld beddengoed en extra dekens in kunt opbergen.

Multifunctionele eethoek

Gebruik een uitklapbare eettafel als je geen ruimte hebt voor een vast exemplaar. Deze klap je weer netjes tegen de muur in zodra je ‘m niet meer gebruikt, en zo heb je weer meer bewegingsruimte. Zo’n eettafel is overigens ook in te zetten als bureau of strijkplank. Wel ruimte voor een eettafel? Dan is een kleine ronde eettafel vaak de beste optie. Zo kun je ruimte besparen maar wel de nodige gasten kwijt.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be. Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.