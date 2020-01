Woningeigenaar? Dit verandert er voor jou in 2020 Redactie

08 januari 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Ben jij de trotse eigenaar van een huis of appartement? Of sta je op het punt om er een aan te kopen? Weet dan dat je sinds 1 januari 2020 rekening moet houden met een aantal belangrijke veranderingen. Ben jij de trotse eigenaar van een huis of appartement? Of sta je op het punt om er een aan te kopen? Weet dan dat je sinds 1 januari 2020 rekening moet houden met een aantal belangrijke veranderingen. Bouwsite Livios lijst er enkele voor je op.

Geen woonbonus, wel verlaagde registratierechten

Sinds 1 januari kan je geen beroep meer doen op de woonbonus. In plaats daarvan verlaagde de Vlaamse regering de registratiebelasting op de aankoop van je woning van 7 naar 6%. Het tarief van 6% geldt alleen als je een bestaande woning koopt, en dus niet voor een grond, appartement of een woning in opbouw. Lees hier alles over de afschaffing van de woonbonus.

Voer je ook een ingrijpende energetische renovatie uit? Dan betaal je vanaf 1 januari maar 5% registratiebelasting. Kost je woning maximaal 200.000 euro of betaal je niet meer dan 220.000 euro en ligt je woning in één van de Vlaamse kernsteden of in de Vlaamse Rand rond Brussel? Dan kan je op een extra korting rekenen.

Opgelet: Deze tarieven zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten vanaf 1 januari 2020. De tarieven van 5 of 6% gelden ook als je je compromis nog in 2019, maar de koopakte pas in 2020 tekende. Je komt dan wel niet meer in aanmerking voor de woonbonus.

Strengere dakisolatienormen

Sinds dit jaar moeten alle (huur)woningen voldoen aan de dakisolatienorm. Voldoet je nieuwbouwwoning aan de EPB-eisen? Dan hoef je je over die norm geen zorgen te maken. Als je woning nog voor 1 januari 2006 is aangesloten op het elektriciteitsnet, moet je je dak isoleren met een laag van minstens 3 à 4 cm. Heb je een onbewoonde en onverwarmde zolder? Dan geldt die isolatienorm voor je zoldervloer. Voldoet je woning niet aan de dakisolatienormen? Dan kan de Vlaamse overheid je woning ongeschikt verklaren voor verhuur.

Meer weten over isoleren? Vraag gratis jouw magazine over isolatie aan.

Rookmelders op elke verdieping

Vanaf 1 januari 2020 ben je in Vlaanderen verplicht om op elke verdieping van je woning een rookmelder te plaatsen. Dat geldt ook voor je kelder of zolder als je die kan betreden of als er een verwarmingsketel of andere technische installatie staat. Lees hier hoe je een rookmelder installeert.

Verhuur je een huis, appartement of studentenkamer? Ook dan is het aan jou om de nodige rookmelders te kopen en installeren. De huurder staat in voor het onderhoud. Verhuur je studentenkamers? Dan moet er zelfs in elke kamer een rookmelder aanwezig zijn. Als je de regels aan je laars lapt, krijg je niet het nodige conformiteitsattest om je woning te verhuren.

Nieuwe EPC-verplichtingen

Ben jij de eigenaar van een appartement? Dan moet je vanaf 1 januari 2022 een EPC-attest kunnen voorleggen voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Denk maar aan het dak, de vloer en de buitenmuren. Al vanaf 2020 kan je dat attest laten opstellen door een energiedeskundige. Je hebt dus twee jaar de tijd om aan hieraan te voldoen. Leef je de verplichting niet na? Dan riskeer je een boete.

Waag je je in 2020 aan een (ver)bouwproject? Vergeet dan niet dat je aan een lager E-peil moet voldoen. Voor een nieuwbouwwoning is dat E35, voor een ingrijpende energetische renovatie E70.

Lees ook op Livios.be:

Je woning verkopen? Let op deze kosten

Woning renoveren: kan je binnenkort renteloos 30.000 euro lenen?

Bouwen en wonen in het volgende decennium? 3 experts delen hun visie

Bron: Livios