Woningbrand voorkomen? Zo bouw je brandveilig

01 april 2019

08u30 0 WOON. Jaarlijks vinden er zo’n 20.000 woningbranden plaats in België. Vorig jaar lieten daarbij 56 Belgen het leven. Heb je bouwplannen en wil je op je twee oren kunnen slapen? Dan is het gebruik van de juiste bouwmaterialen essentieel.

Zoek je een onbrandbaar, isolerend en praktisch bouwblok om je woning mee te bouwen? Ytong cellenbeton combineert deze drie eigenschappen. Het is een licht bouwmateriaal gemaakt uit kalk, cement en zand. Dit stevig bouwblok isoleert goed, is makkelijk te verwerken en is tegelijk ook duurzaam en onbrandbaar.

Onbrandbaar

Wist je dat de brandweer in België in kleine huisjes van Ytong brandbare materialen test? Ytong staat bekend om zijn uitzonderlijke brandweerstand. De unieke combinatie van een celstructuur met stilstaande lucht geeft het materiaal deze opmerkelijke eigenschap. Bij een eventuele brand behoudt cellenbeton al zijn eigenschappen.

Brand slaat niet over

Ytong ontwikkelt geen giftige dampen en wakkert een brand niet aan. Het materiaal wordt minder heet en warmt trager op dan andere bouwmaterialen. Zo voorkomt het dat een brand zich uitbreidt of overslaat op andere huizen en wordt de hitte efficiënt geweerd. Heb je nood aan een extra geluidswerend bouwblok? De kalkzandsteen Silka is even brandveilig als Ytong.

Superisolerend

Ytong is niet alleen bestand tegen brand, maar ook superisolerend. Met dit bouwblok bouw je energiezuinig en voldoe je makkelijk aan de strenge isolatie- en EPB-eisen. Dankzij de uitstekende thermische isolatie geniet je in je woning van een aangenaam binnenklimaat. Zowel in de zomer als in de winter. Je hoeft dus geen extra isolatie te voorzien.

Snelle bouwmethode

Een Ytong-muur staat snel recht: de blokken zijn groot, maar licht in gewicht. Hierdoor kan je snel bouwen zonder in te boeten op kwaliteit. Voor 1 m² heb je maar 6,6 blokken nodig. De blokken worden verlijmd zodat je perfect luchtdichte muren kan optrekken.

Gratis infosessie

Je droomwoning bouwen met Ytong? Schrijf je in voor een van de gratis Ytong-opleidingsdagen bij Xella. Zo leer je meer over de mogelijkheden en voordelen van dit bouwblok. Deze infosessies worden op vrijdagnamiddagen georganiseerd en zijn voor iedereen toegankelijk. Breng je plannen mee en bekijk met de adviseurs wat de beste oplossing is om jouw droomwoning te bouwen.

Meer weten? Download je gratis brochure of surf naar www.xella.be.