Woningbrand voorkomen? Lees de tips van een brandweercommandant

Rookmelders

11 maart 2019

08u00 0 WOON. Kolonel Wim Van Zele is zonecommandant van Brandweerzone Centrum Gent. Met welke types woningbrand worden zijn korpsen geconfronteerd en welke lessen trekt hij eruit? Dit zijn de belangrijkste oorzaken van woningbrand en zo kan je ze voorkomen.

1. Smeulende sigarettenpeuken

Kolonel Van Zele: “Het gebeurt nog vaak dat mensen in de zetel in slaap vallen met een smeulende sigaret. Moderne zetels bestaan uit erg brandbare stoffen die bovendien giftige dampen ontwikkelen. De meeste van deze slachtoffers stikken door de rook, tenzij ze tijdig worden gewekt door een rookmelder. De Europese brandweerverenigingen zijn in onderhandeling met leveranciers om meubilair in de toekomst minder brandbaar te maken, maar voorlopig bestaat hier nog geen wetgeving over. Een tip: als je toch wilt roken, doe het dan buiten en doof je sigaret altijd goed.”

2. Defecte batterijen en andere elektronica

Kolonel Van Zele: “Recent zijn er in België en Nederland vijf woningbranden geweest waar een defecte batterij of lader de oorzaak was. Als je bedenkt hoeveel miljoenen batterijen er in ons land in omloop zijn, valt dat puur statistisch bekeken nog mee. Maar tegelijk zullen er door het toenemend gebruik van batterijen in smartphones, elektrische fietsen, steps en zo voort meer en meer dergelijke branden voorkomen. Meestal ligt de oorzaak bij een defecte batterij: het toestel waarin de batterij zit is bijvoorbeeld gevallen, waardoor de batterij kortsluiting maakt en oververhit wordt. Als zo’n batterij zich in de buurt van brandbaar materiaal bevindt, kan er snel brand ontstaan. De meeste van deze toestellen worden typisch ’s nachts opgeladen. Een paar tips: zorg dat er geen brandbaar materiaal is in de buurt van een opladend toestel en laad enkel op in de buurt van een rookmelder. Laad je gsm beter niet in de slaapkamer op.”

3. Slecht onderhouden verwarmingstoestellen

Kolonel Van Zele: “Laat je schoorsteen regelmatig reinigen, zeker als je stookt met hout. Regelmatig onderhoud van de rookkanalen is wettelijk verplicht. Als je geen attest kan voorleggen na brand, kan de verzekering moeilijk doen. Zorg ook voor een regelmatig onderhoud van verwarmingstoestellen op gas en stookolie. Bij een slechte verbranding kan CO ontstaan, een reukloos en kleurloos gas.”

4. Droogkasten

Kolonel Van Zele: “Bij droogkasten is het belangrijk om het toestel niet te overladen en de stoffilter na elke droogbeurt te reinigen. Als dat laatste niet gebeurt, kan het toestel oververhit geraken en brand veroorzaken. Droogkasten worden vaak ’s nachts aangezet om van het nachttarief gebruik te maken. Zorg er dan voor dat er een rookdetector in de buurt hangt en dat er geen brandbaar materiaal op de droogkast ligt, zoals kleren.”

5. Frietketels

Kolonel Van Zele: “Ook brandend frietvet blijft een belangrijke oorzaak van woningbrand. Dat is vooral gevaarlijk omdat het een steekvlam kan veroorzaken, met een snelle uitbreiding van de vuurhaard tot gevolg. Het principe om een frituurbrand te stoppen is zuurstof afsluiten. Niet panikeren is de boodschap en zeker niet blussen met water, maar afdekken met een vochtige doek of een branddeken. Het is altijd verstandig om in de keuken een branddeken te voorzien.”

De belangrijkste les?

Rookmelders redden levens en beperken de schade-omvang

Kolonel Van Zele: “Rookmelders in huis zijn nu al wettelijk verplicht in huurwoningen en binnenkort ook in woningen die door de eigenaar bewoond worden. Daar is alle reden toe. Overdag zal je een brand doorgaans nog wel opmerken als je thuis bent, maar wanneer je slaapt, werkt je reukorgaan niet. De meeste slachtoffers bij woningbranden komen dan ook niet om het leven door vuur – dat zie je en dat voel je – maar door het inhaleren van rookgassen. Hang dus een rookmelder in elke ruimte op de vluchtweg van de slaapkamer naar buiten, en zorg dat je gezin de kortste vluchtweg kent. Verwittig zo snel mogelijk de brandweer. Breng jezelf niet in gevaar door zelf te proberen blussen.”

“Door voldoende rookmelders te installeren, kan je niet alleen je leven redden, maar help je ook verdere schade aan je huis en de aanpalende woningen te voorkomen. Zeker in oude stadsgedeelten zijn dakconstructies vaak met elkaar verbonden. Als de bewoners niet tijdig worden gewaarschuwd en de brandweer er dus ook niet zo snel mogelijk bij is, beperkt de brand zich vaak niet tot één huis, maar is er ook schade aan de naastgelegen rijwoningen.”