Woning in Leuven tot 60 % duurder dan in Genk Bjorn Cocquyt

09 januari 2020

13u51 2 Woon. Leuven is de duurste centrumstad van Vlaanderen van de afgelopen 15 jaar. Een woning kost er maar liefst 60 % meer dan een gelijkaardig huis in Genk.

De KU Leuven onderzocht in samenwerking met ERA Belgium de Vlaamse vastgoedmarkt van de voorbije 15 jaar, gebaseerd op de cijfers van zo’n 60.000 transacties. Die goot ze in een index die rekening houdt met factoren zoals de grootte, afwerking en ligging van de verkochte woningen. Uit de berekeningen blijkt Leuven de duurste Vlaamse centrumstad van de voorbije 15 jaar te zijn, 9 % duurder dan Antwerpen en 11 % dan Brugge.

Onderaan het lijstje bengelen respectievelijk Kortrijk, Roeselare en Genk. Zo betaal je voor een woning in Leuven ruim de helft meer (60,29 %) dan voor dezelfde woning 60 kilometer verder in Genk. “Leuven heeft zijn hoge vastgoedprijzen voor een groot deel te danken aan een immens grote vraag van hoogopgeleiden. Zij hebben een groter budget te spenderen en als het aanbod dan onvoldoende toeneemt, leidt dat tot hoge woningprijzen”, weet vastgoedeconoom Sven Damen van KU Leuven.

97 dagen te koop

Uit dezelfde ERA Barometer 2020 blijkt dat een Vlaamse woning het afgelopen jaar gemiddeld 97 dagen te koop stond, voor het finale bod werd aanvaard. Het nieuws van de afschaffing van de woonbonus zorgde in het vierde kwartaal echter voor een versnelling: de gemiddelde verkoopperiode daalde naar 88 dagen.

Ook opvallend: de verkochte woningen worden kleiner. De bewoonbare oppervlakte bedraagt momenteel 180 m², terwijl dit 15 jaar geleden nog 11 m² hoger lag. “We wonen steeds compacter, een logisch gevolg van de daling in het aantal open bebouwingen: in 2005 was dat 44 % van de markt, terwijl dit vorig jaar maar 36 % was. Die evolutie ligt helemaal in lijn met de boodschap die de bouwmeesters al jaren verkondigen: we moeten voorzichtiger omspringen met onze open ruimte”, aldus Johan Krijgsman van Era Belgium.

Nog dit: het gemiddelde verkochte pand was in 2019 niet minder dan 59 jaar oud.