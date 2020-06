Wonen op het water: na 12 jaar ruilden Wendy en Eddy hun kajuit voor een loft in het ruim Bjorn Cocquyt

13 juni 2020

09u06 1 Woon. Na twaalf jaar in een kajuit van 42 m² te hebben gewoond – waarvan twee met haar partner Eddy – verhuisde Wendy naar het ruim van het vrachtschip Noëlla. Het koppel bouwde er een loft met zicht op de machinekamer en verschillende verwijzingen naar het leven op het water.

“We wilden veel licht, maar het authentieke van het schip moest zeker behouden blijven”, klinkt het. “Daarom mochten er bijvoorbeeld aan de zijkant geen grote ramen komen en installeerden we een hele reeks patrijspoorten. Het dak moest ook dezelfde kromming hebben als dat van het beweegbare scheepsluik dat vroeger het ruim afsloot en het gangboord lieten we even smal. Het was in het begin wel even wennen om daar op te stappen, maar nu doen we dat blindelings.”

Binnen in de woning is de metalen buis die de twee lange zijden van het ruim verbindt nog zichtbaar en kwam er een glazen deur om vanuit de zetel naar de machinekamer te kunnen kijken. “De ruimte is verlicht en dat levert vooral ’s avonds een mooi effect op. Dan lezen we een boek in een bijzondere setting. Het contrast tussen het moderne van ons huis en de motor van bijna 100 jaar oud vinden we leuk. We kozen ook voor verschillende foto’s en hebbedingetjes die verwijzen naar het water, als knipoog naar het verleden.”

