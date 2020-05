Wonen op het water: drie drijvende huizen die je kunt kopen Bjorn Cocquyt

07 mei 2020

12u10 0 Woon. Wonen aan het water heeft iets idyllisch en wonen óp het water is zo mogelijk nog specialer. Niet alleen door het uitzicht, maar ook door de mogelijkheid om je huis op eender welk moment te verplaatsen. De ene dag genieten van de rust aan de oevers van een rivier en de andere dag aan wal stappen om het bruisende stadsleven in te duiken: met een woonboot is dat zo gefikst. Helaas is het aanbod beperkt en al zeker dat van instapklare schepen. Wij vonden er drie die je nu kunt kopen.

200.000 euro, Zandbergen

Deze woonboot van 39 meter lang en 5 meter breed beschikt nog over een stuurcabine gekoppeld aan de originele schipperswoning in typische jaren dertig-stijl in mahoniehout. Op het benedendek is later een ruime woning ingericht en beschik je over twee slaapkamers. De bewoonbare oppervlakte bedraagt 1985 m².

Meer info? www.woonkantoor.be

400.000 euro, Eeklo

Binnenschip uit 1961 (250 m² bewoonbaar) met een grote mezzanine die de twee niveaus met elkaar verbindt en voor veel lichtinval zorgt in het ruim. Er is meer dan genoeg plaats voor een eetkamer, zithoek, bureau en zelfs een home cinema. De bar is dan weer ideaal om een man cave te maken. Er zijn drie slaap- en twee badkamers.

Meer info? www.immoyves.be

550.000 euro, Hasselt

Dit schip is met een staalbouw op het bovendek uitgebreid tot een oppervlakte van meer dan 500 m². Naast een privéwoning is er ook een wellness met sauna, hot tubs, massageruimte, … en kamers voor een B&B. Exclusief gelegen in Quartier Bleu aan de Kanaalkom.

Meer info? www.hillewaere-vastgoed.be