Wonen in stijl in een historisch stadscentrum? Woonexpert tipt 5 charmante appartementen te koop vanaf 325.000 euro

Binnenkij­ken bij de superrij­ken: een blik achter de gevels van de meest exclusieve panden in België

Amper één procent van de Belgen bezit een kwart van alle rijkdom in ons land. Hun rijkdom vertaalt zich ook in het vastgoed dat ze hebben, maar slechts zelden krijg je te zien hoe de happy few wonen. Daarom ging onze woonexpert Björn Cocquyt op zoek naar miljonairspanden die nu te koop zijn. Van een kasteel, over een villa met een panic room tot een waanzinnige flat in het historische hart van de stad: een unieke blik achter de gevels van luxevastgoed.

19 januari