Wonen in het groen vanaf 195.000 euro: “Dit huis koop je al puur voor de locatie”

Van 293.500 euro in Limburg tot 399.000 euro in Vlaams-Bra­bant: deze huizen staan te koop voor de gemiddelde provincie­prij­zen

Notaris.be publiceerde recent nieuwe vastgoedcijfers en daaruit bleek dat de gemiddelde woningprijs in Vlaanderen in het derde kwartaal tot net boven de 346.000 euro is gestegen. Onze woonexpert Bjorn Cocquyt bekeek de prijzen in elke provincie en zocht uit wat je voor dat geld kunt kopen.

12 november