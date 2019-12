Wonen in een container: wat zegt de wet? Redactie

27 december 2019

11u00

Nu bouwgronden steeds kleiner worden en bouwen steeds duurder, gaan we op zoek naar alternatieven om kleiner maar comfortabel te wonen. Denk maar aan wooncontainers of -units. Die winnen aan populariteit, want ze zijn relatief goedkoop en je kan er architecturaal oneindig veel kanten mee op. Maar mag je wettelijk gezien zo'n woonunit als je hoofdwoning invullen? Bouwsite Livios vroeg het aan advocaat Mark Huygen.

Bouwgrond kopen? Geen probleem

Een bouwgrond op de kop tikken, is altijd mogelijk, los van hoe je later wenst te wonen. Toch pols je al beter voor de aankoop van een perceel bij de gemeente of je wooncontainerdroom haalbaar is”, tipt advocaat Huygen. “De uiteindelijke beslissing ligt namelijk bij hen. Kwestie om nadien niet voor onaangename verrassingen te staan.”

Tip: Wat is een containerwoning? Bekijk hier de mogelijkheden.

Bijgebouw: vergunning nodig?

Het concept van woonunits is niet nieuw. Voor vele mensen is het een welgekomen oplossing in moeilijke tijden. Je zit bijvoorbeeld een tijd zonder huurwoning in afwachting van je definitieve verhuis. Of een brand maakt je woning tijdelijk onbewoonbaar.

Maar je kan een wooncontainer ook als bijgebouw inrichten. “In dat geval gelden de normale vergunningsvoorwaarden. In principe hoef je geen vergunning aan te vragen voor bijgebouwen tot 40 m². Tenzij de verkavelingsvoorschriften of de voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) anders vermelden.”

En als hoofdwoonst?

Wil je een of meerdere wooncontainers als hoofdwoonst gebruiken, dan liggen de kaarten anders. “De letter van de wet zegt niet dat je verplicht moet bouwen met hout of baksteen. Ook minder bekende, maar duurzame bouwtechnieken zoals staal- als strobouw zijn wettelijk perfect ondersteund.”

“Er bestaat hier alleszins weinig wetgeving rond”, stelt Mark Huygen vast. “Begrijpelijk, want de technologie en architectuur zijn de jongste jaren enorm geëvolueerd. De wet kan dat tempo niet volgen.”

Ook hier moet de gemeente rood of groen licht moet geven. “Zij bekijken elke aanvraag apart en toetsen die aan verschillende omgevingsfactoren. Past het concept binnen de omgeving of niet? Een heel subjectieve keuze, en dat zie je ook vaak terug in het straatbeeld. Zo kan een strakke nieuwbouwwoning perfect naast een pastorijwoning staan.”

Conclusie? Dat mag misschien

Met andere woorden: je maakt zeker een kans. Dat bewezen ook Yves en Heidi. Hun energiezuinige nieuwbouwwoning bestaat uit vier containers, maar langs de buitenkant zie je hier niets van. Loop je toch een blauwtje bij de gemeente? Dan is er nog geen man overboord. Via de provincie en de Raad voor Vergunningstwisten kan je een eerste en tweede keer in beroep gaan.

