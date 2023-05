Wonen in een camper romantisch? “Je moet vooral voortdurend nadenken over praktische dingen, plannen en flexibel problemen oplossen”

Tweedever­blijf­taks van kustgemeen­te Knokke onwettig verklaard

Het hof van beroep in Gent heeft in een arrest de tweedeverblijfstaks van de gemeente Knokke onwettig verklaard. Het hof besliste dat de taks discriminerend is ten opzichte van mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeente, want zij betalen geen aanvullende gemeentebelasting. Consumentenorganisatie Testaankoop reageert tevreden.