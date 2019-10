Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Wonen in dorpscentrum met uitzicht op velden Aangeboden door Danneels

17 oktober 2019

08u00 0 WOON. Of je nu een appartement, een luxepenthouse of een landelijke gezinswoning verkiest, in de nieuwe bouwprojecten van Danneels vind je ongetwijfeld je gading. In het West-Vlaamse Zwevezele trekt het bouwbedrijf zowel een residentie van 22 appartementen op als een project met 27 eengezinswoningen. Je woont er in het centrum, maar toch vlak bij de natuur. Nieuwsgierig? Ga dan zeker eens langs in het gloednieuwe modelappartement.

In residentie Pegasus, op het marktplein van Zwevezele, woon je in het kloppend hart van de gemeente. Alles wat je nodig hebt, ligt op wandelafstand van je voordeur. Het stijlvolle, hedendaagse gebouw telt 22 appartementen met twee of drie slaapkamers, een of twee badkamers en een of twee terrassen. Ga je voor een penthouse? Vanaf je terras geniet je aan de voorkant van een uniek uitzicht op het marktplein. De terrassen aan de achterkant bieden een panorama op het rustige, landelijke Zwevezele.

Kies zelf de afwerking

Woon je alleen of heb je een groot gezin? Maakt niet uit: je kan kiezen voor een oppervlakte van 83 tot 163 vierkante meter. Bovendien bepaal je zelf de afwerking van je appartement. Danneels voorziet een mooi budget voor de keuken, badkamer, vloer- en wandtegels die bij jouw stijl passen. Daarnaast kan je rekenen op een persoonlijke ondergrondse parkeerplaats met berging of een afgesloten garage. Door de optimale locatie en het gebruik van duurzame, kwalitatieve materialen is een nieuwbouwappartement in Pegasus een goede investering.

Modelappartement

Ben je benieuwd naar de projecten van Danneels? Kom dan zeker eens een kijkje nemen in hun gloednieuw modelappartement in residentie Pegasus. Het ingerichte appartement op de eerste verdieping telt twee ruime slaapkamers. Bovendien geniet je er langs twee kanten van het uitzicht: aan de voorkant kijk je vanop jouw terras uit op het marktplein van Zwevezele, aan de achterkant geniet je van de plaatselijke natuur. De leefruimtes zelf zijn lichtrijk en aangenaam. Onder meer de superisolerende ramen, de buitenschilisolatie en het ventilatiesysteem D zorgen ervoor dat je er erg duurzaam woont.

Wil je de projecten van Danneels graag zelf ontdekken? Kom dan op 20 oktober langs tijdens Nieuwbouwzondag. Meer info: www.danneels.be