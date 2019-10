Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Wonen in de groene parel van Roeselare Aangeboden door Lapeirre Woningbouw

17 oktober 2019

08u00 0 WOON. Tijdens Nieuwbouwzondag, op 20 oktober, opent Lapeirre Woningbouw een nieuwe modelwoning in het Roobaertpark in Roeselare. Deze verkaveling biedt in de eerste fase ruimte voor 29 energiezuinige woningen. Uniek aan deze woningen is hun aansluiting op een warmtenet.

Het Roobaertpark in Roeselare ligt dicht bij het centrum, nabij scholen en winkels. En in geen tijd ben je op de uitvalswegen. Het is een groen woonerf met energiezuinige woningen rond het grootste park van de stad: 4 hectare groen en natuur. In de duurzame buurt is het aangenaam wonen. Bovendien lopen er fietssnelwegen en wandelzones in de onmiddellijke omgeving. Heb je slechts af en toe de auto nodig? Dan kan je een beroep doen op een deelwagen in de wijk.

Interieur naar eigen smaak

Ter hoogte van de Honzebroekstraat bouwt Lapeirre Woningbouw 29 duurzame nieuwbouwwoningen, waar de eerste bewoners al hun intrek genomen hebben. Er zijn drie types koopwoningen, zowel met plat dak als hellend dak, met een extra bureau, hobbyruimte of een vierde slaapkamer. Het interieur kan je volledig naar eigen smaak afwerken. Aan de rand van de verkaveling zijn er vrijstaande en halfopen woningen voorzien, die volledig op maat kunnen worden ontworpen.

De woningen in het Roobaertpark zijn aangesloten op het warmtenet, dat restwarmte krijgt van de verbrandingsoven in de buurt

Klaar voor de toekomst

In het Roobaertpark maak je ook kennis met het warmtenet waarop alle woningen worden aangesloten. De restwarmte van de verbrandingsoven in de buurt zorgt zowel voor de centrale verwarming als voor het sanitair warm water. Het voordeel? Deze verwarmingsmethode geeft minder onderhoud, een lager energieverbruik en geen CO 2 -uitstoot in vergelijking met de traditionele verwarmingssystemen. De woningen in het Roobaertpark worden niet alleen milieuvriendelijk verwarmd, maar zijn ook klaar voor de toekomst.

Unieke kijkwoning

Om een goed beeld te creëren van de mogelijkheden, opent Lapeirre een kijkwoning in het Roobaertpark. Het bedrijf heeft bewust een gesloten woning ingericht als modelwoning, om alle mogelijkheden goed te demonstreren. Als je binnenkomt, word je meteen verrast door het spel van licht en ruimte dat de woning biedt. Het interieur is een leuke mix van de urban en de Scandinavische stijl. Deze modelwoning bezorgt je vast en zeker heel wat inspiratie.

Bezoek deze kijkwoning tijdens Nieuwbouwzondag, 20 oktober tussen 10 en 17 uur. Zo kan je alle mogelijkheden ontdekken om jouw woondroom te realiseren. Een drankje in de pop-upbar hoort er ook bij!

Adres: Albert Biesbrouckstraat 16, 8800 Roeselare (ter hoogte van de Honzebroekstraat 158).

Meer weten? Ga naar www.lapeirre.be