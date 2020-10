Reynaers Aluminium Gesponsorde inhoud Wonen: 7 voordelen van ramen en deuren uit aluminium Aangeboden door Reynaers Aluminium

12 oktober 2020

07u00 0

Ga je bouwen of verbouwen? Dan is de raam- en deurkeuze heel belangrijk, want die is bepalend voor de look en het energieniveau van je woning. Waarom je best kiest voor ramen en deuren uit aluminium? Wij zetten de zeven grootste troeven op een rij!

1. Grote raampartijen met ultraslanke profielen

Aluminium is een licht, maar supersterk materiaal. Noem het gerust de Popeye van de raam- en deurprofielen. Het is stevig genoeg om creatieve constructies mogelijk te maken: van glazen schuifwanden en grote ramen tot volledige glaswanden en meer. Welke woondromen jij ook op je Pinterest-bord verzameld hebt: met aluminium profielen is het mogelijk.

2. Onderhoudsvriendelijk

Goed nieuws voor wie een druk leven heeft: je hoeft je vrije tijd niet te besteden aan het onderhoud van je ramen en deuren! Want aluminium hoeft nooit gevernist of geschilderd te worden. Een paar keer per jaar een poetsbeurt met lauw water en een niet-agressief poetsmiddel … That’s it! Verder moet er helemaal niets aan gebeuren. Handig hé?

3. Levensduur

Door het beresterke karakter van aluminium is de levensduur aanzienlijk groter dan die van andere materialen. Aluminium profielen worden niet aangetast door Uv-stralen of vocht, ze roesten of rotten niet en trekken niet krom. Aan vervanging of vernieuwing hoef je dus niet te denken. De aankoop van aluminium ramen en deuren is daarom een tiptop investering. De aankoopprijs van sommige aluminium profielen is misschien iets hoger dan PVC, maar op lange termijn is het een meerwaarde voor je woning én past het in jouw duurzame bouwvisie. Win-win!

4.Duurzaam

En nu we het toch over duurzaamheid hebben: aluminium is 100% recycleerbaar. Het recyclageproces kost een minimum aan energie en aluminium kan zonder kwaliteitsverlies opnieuw gebruikt worden. Supermilieuvriendelijk en ecologisch verantwoord dus.

5. Energiebesparend

Aluminium profielen zorgen voor een perfecte lucht-, water- en winddichtheid en voor een uitstekende thermische isolatie! Kortom: deze ramen en deuren houden de warmte binnen en de tocht buiten. Zo helpen ze je om je energieverbruik te beperken tot een minimum. Zelfs voor passiefhuizen zijn er aluminium profielen beschikbaar die voldoen aan de strenge voorwaarden om energiezuinig te wonen.

6. Veilig

Wist je dat aluminium ramen en deuren helpen om inbrekers buiten te houden? Het materiaal is door zijn stevigheid namelijk goed bestand tegen inbraakpogingen. Aluminium scoort bovendien extra veiligheidspunten want het is onbrandbaar. Safety first!

7. Unieke look

Kies je voor een strak design of een rustieke, minimalistische of industriële uitstraling? Dat kan allemaal. Je hebt bovendien de keuze uit verschillende kleuren (bij Reynaers Aluminium zelfs uit meer dan 400!).

Reynaers Aluminium is de belangrijkste producent van aluminium raam-, deur- en verandaprofielen in België.