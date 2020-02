Zelfbouw Gesponsorde inhoud Wist je dat... je makkelijk zelf een warmtepomp kunt plaatsen? Advertorial van Sack Zelfbouw

06 februari 2020

08u00 0 WOON. Een warmtepomp is de meest voordelige energieoplossing en een duurzaam alternatief voor een ‘klassieke’ centrale verwarming op gas of stookolie. Maar het is ook maatwerk en specialistenwerk om het perfecte systeem te kiezen voor jouw (ver)bouwproject. Met zelfbouwpaketten installeer je zo’n stukje hightech volledig zélf, maar nooit alleen.

Omgekeerde koelkast

Een warmtepomp kun je nog het best vergelijken met ‘omgekeerde koelkast’: de elektrische installatie onttrekt warmte uit de omgeving via een zogenoemde warmtecollector. De meeste installaties halen die warmte uit de lucht, maar er bestaan ook geothermische warmtepompen die de nodige warmte uit de grond halen of hybride systemen die lucht- en bodemwarmte koppelen aan een ‘gewone’ gascondensatieketel. Het vergt heel wat studiewerk om net die oplossing te kiezen die bij jouw (nieuwe) huis past en tóch kun je daarmee als doe-het-zelver aan de slag!

100% zelfbouw mét coaching

Bouwen of verbouwen is uiteraard altijd een kwestie van compromissen sluiten om binnen het budget te blijven. Goed om te weten is ook dat je met de plaatsing van een warmtepomp in sommige gevallen een premie kunt krijgen aanvragen bij je netwerkbeheerder. Al de zelfbouwpakketten van bijvoorbeeld Sack Zelfbouw voldoen aan de voorwaarden om zo’n premie te ontvangen. Met Sack Zelfbouw bespaar je op een project gemiddeld 50% door de toestellen zelf te installeren en haal je tegelijk een A-merk zoals Vaillant in huis. Jij klaart de klus en haalt daar de nodige voldoening uit, maar tegelijk kun je rekenen op een team van veertig experts die je met raad en daad bijstaan, vanaf de keuze van een type warmtepomp, over de installatie, tot de finale keuring en ingebruikname. Je warmtepomp-pakket wordt niet op de werf gedropt door een anonieme koerier, maar door een technieker die alles nog eens ter plaatse controleert en jou uitleg geeft en coacht, tot je perfect weet wat jou te doen staat.

Even spieken online...

Vanaf het eerste contact in de toonzaal engageert Sack Zelfbouw zich om jou snel en professioneel verder te helpen met je zelfbouwproject. Na een grondige analyse van je project ontvang je een warmtestudie en een gratis offerte binnen de 48 uur. Vijf dagen na je goedkeuring levert technieker alles bij jou thuis of op de werf. Heb je alsnog een vraag tijdens de installatie? Mail, bel (ook op zaterdag!) of ga snel even spieken op het online platform MySack. Daar vind je niet enkel jouw persoonlijke dossier, maar ook technische fiches en instructievideo’s.

Zuinig én duurzaam

Installatie gelukt? Dan komt de technieker nog even langs om de installatie te controleren en de nodige attesten af te leveren (G1/G2-gecertificeerd) en ben je met je warmtepomp zeker van een energiezuinige, efficiënte en duurzame verwarming van je woning met veel minder CO2-uitstoot dan een klassiek systeem. Een toestel dat je zélf hebt geplaatst en dat jou nog jarenlang geld zal uitsparen...

Meer weten over warmtepompen en de zelfbouwpakketten van Sack Zelfbouw? Surf naar sackzelfbouw.be of kom langs in één van de toonzalen.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.