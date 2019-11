Zelfbouw Gesponsorde inhoud Wist je dat... je makkelijk zelf een ventilatiesysteem voor je woning kunt installeren? Geen gesakker met Sack Zelfbouw Advertorial van Sack Zelfbouw

27 november 2019

08u00 0 WOON. Dat we onze woningen optimaal moeten isoleren en zo energiezuinig moeten verwarmen, is genoegzaam geweten. Maar als derde in het rijtje werkwoorden komt ‘ventileren’ en dat is méér dan af en toe eventjes de ramen openzetten. Met de oplossingen van Sack Zelfbouw steek je zelf de handen in de mouwen voor een gezond binnenklimaat in je nieuwe of vernieuwde huis...

Verse en gezonde lucht in huis

Een supergeïsoleerd huis met een duurzaam verwarmingssysteem zorgt voor een lage energiefactuur, maar heeft één nadeel: het zorgt tegelijk ook voor een ongezond binnenklimaat met vervuilde lucht. Enter ventileren om die vervuilde lucht af te voeren en gezonde, verse lucht binnen te halen. Een airco zorgt voor frisse lucht, maar niet (genoeg) voor verse lucht. En de ramen openzetten is ook niet voldoende: als het regent, kan het niet. Als het vriest, is het niet energieslim. En in vochtige ruimtes zoals keuken en badkamer, krijg je zonder goed ventileren al snel te maken met een te hoge luchtvochtigheid, wat kan leiden tot schimmels en vochtvlekken in huis. Conclusie: een goed ventilatiesysteem is even belangrijk als je sanitair en verwarmingssysteem.

Zelfbouwpakket mét coaching van begin tot einde

Het goede nieuws is dat je zo’n ventilatiesysteem - dat trouwens wettelijk verplicht is bij een nieuwbouwproject of grondige renovatie - makkelijk zelf kunt plaatsen. Bij Sack Zelfbouw krijg je na een grondige analyse (kies je voor een systeem C of D?) en een gratis offerte alle tools in handen om je ventilatie zélf te plaatsen. Daarmee bespaar je gemiddeld algauw tot 50% op je ventilatie. Bij de levering van het zelfbouwpakket op de werf overloopt de Sack Zelfbouw-technicus nog even alle stappen en krijg je persoonlijk advies en tips & tricks van de professionals zelf. Als goed voorbereide doe-het-zelver word je tijdens de volledige plaatsing geruggensteund door een Sack Zelfbouw-team van veertig experts die je kunt bellen, mailen of die je verder wegwijs maken in de technische fiches en instructievideo’s.

Goed geplaatst en goedgekeurd!

Sack Zelfbouw werkt uitsluitend met A-merken zoals Renson en door zélf te installeren met de technicus als coach aan je zijde, bespaar je budget en haal je dezelfde topkwaliteit in huis. Maar je wint ook enorm veel tijd met die onestopshopping. Na je bezoek aan de showroom of je aanvraag via de website, ontvang je binnen de 48 uur een gratis offerte. Akkoord? Dan levert de Sack Zelfbouw-technieker alles bij jou thuis of op de werf binnen de vijf dagen. Technische vraag tijdens de installatie? Mail of bel je coach (ook op zaterdag) of raadpleeg je persoonlijk dossier op het online platform MySack. Is de installatie gelukt? Dan komt de technieker nog even langs om de installatie te controleren en de nodige attesten af te leveren (Sack Zelfbouw is G1/G2-gecertificeerd). Onestopshopping dus waarbij je nooit op aannemers met propvolle orderboekjes hoeft te wachten. Sack Zelfbouw heeft trouwens gelijkaardige zelfbouwpakketten met uitgebreide coaching voor verwarming, sanitair, badkamer en groene energie. Stuk voor stuk zuinige en duurzame toestellen die je zélf hebt geplaatst en die jou nog jarenlang geld zullen uitsparen...

Meer weten over de ventilatiesystemen en zelfbouwpakketten van Sack Zelfbouw? Surf naar sackzelfbouw.be of kom langs in van de toonzalen.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.