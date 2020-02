Zelfbouw Gesponsorde inhoud Wist je dat... je geen loodgieter hoeft te zijn om zelf sanitair te plaatsen? Advertorial van Sack Zelfbouw

11 februari 2020

08u00 0 WOON. Na de ruwbouwwerken aan je woning is het moment aangebroken voor het zogenoemde ‘ruw sanitair’: leidingen en afvoeren, sanitaire inbouwdozen, collectoren... die zorgen voor (warm) water waar dat nodig is. Een specialistenwerkje dat je met een uitgekiend zelfbouwpakket tóch zelf kunt doen...

Alles volgens plan

Wil je zelf sanitair plaatsen, dan maak je eerst samen met de zelfbouwexpert, zoals bijvoorbeeld Sack Zelfbouw, een sanitair legplan: daarop wordt uitgetekend waar de toestellen en aftappunten zich bevinden en hoe ze met elkaar verbonden zijn – een groene kleur voor koud water en rood voor het warme water. Dat legplan wordt gemaakt op basis van de bouwplannen van je woning, dus breng dat zeker mee om te kijken waar de afvoerbuizen zich bevinden.

Technisch haalbaar & betaalbaar

Het sanitair legplan wordt je leidraad om vervolgens alle sanitair te plaatsen. Na goedkeuring van de gratis offerte komt een Sack Zelfbouw-medewerker al het benodigde materiaal - volledig op maat van je project - leveren. Samen overlopen jullie nog eens nauwgezet wat er moet gebeuren. Ook tijdens de installatie kun je rekenen op persoonlijke begeleiding door een team van zo’n veertig experten die je telefonisch, via mail of via het onlineplatform MySack verder op weg helpen, tot de laatste bout geplaatst is. Zo wordt zelf sanitair plaatsen betaalbaar (gemiddeld ben je met zelfbouw zo’n 50% goedkoper af) én technisch haalbaar.

Vergeet je regenwateroplossing niet!

Niet de prijzen voor gas en elektriciteit zijn de laatste jaren flink gestegen, ook leidingwater wordt steeds duurder en dus spring je er maar beter zuinig mee om. Bij Sack Zelfbouw vind je daarom ook slimme en duurzame oplossingen voor regenwaterrecuperatie voor het toilet, de wasmachine en zelfs de douche (dat wordt dan het blauwe leidingnet op je sanitair legplan). Met de juiste filters kan dat technisch perfect, goed voor een lage ecologische voetafdruk én een extra besparing op je gezinsbudget voor energie. Ook waterverzachters kunnen zorgen voor een langere levensduur van je kranen en leidingen.

100% zelfbouw mét coaching

Welke (ecologische) keuzes je ook maakt in functie van je huis en je budget, Sack Zelfbouw helpt je kiezen en installeren tot je sanitaire installatie volledig is goedgekeurd door de waterbeheerder.

Zelf plaatsen geeft veel voldoening omdat je terecht trots kan zijn op het geleverde handenwerk, de hoogkwalitatieve installatie én de flinke besparing op je budget. En natuurlijk ken jij de sanitaire installatie door en door, zodat je als selfmade loodgieter de komende jaren perfect zelf voor het nodige onderhoud (leidingen reinigen, eventuele opstoppingen verhelpen, filters reinigen,...) kunt instaan, met Sack Zelfbouw als betrouwbare partner voor eventuele wisselstukken en vervangonderdelen.

