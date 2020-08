#wedoenda! Gesponsorde inhoud WIN - #Wedoenda!: Sam De Bruyn pimpt zijn kippenhok Aangeboden door Aveve

15 augustus 2020

Radiostem Sam De Bruyn maakt er geen geheim van dat hij grote fan is van zijn kippen. Daarom bouwde hij een pretpark voor zijn gevederde vriendinnen, Lydia en Maggie De Pok. Hoe hij dat deed? Dat verklapt hij hier! Wil jij zelf ook je kippenhok pimpen? Doe dan mee met de wedstrijd en win een cadeaubon van Aveve!

“De verbouwing van ons huis was het ideale moment om ook onze kippen een nieuw verblijf te bezorgen”, vertelt Sam De Bruyn. “Oorspronkelijk hadden we drie kippen: Lydia, Zuhal en Hilde, vernoemd naar Vlaamse ministers. Zuhal en Hilde eindigden helaas in de muil van een vos. En omdat een kip alleen een slecht idee is, hebben mijn collega’s bij Qmusic, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck, een nieuwe kip voor mij geadopteerd. De luisteraars mochten de naam kiezen: het werd Maggie De Pok.”

“Kippen willen de wereld zien, zoals in Chicken Run.” Sam De Bruyn

#Wedoenda!: in 5 stappen naar een kippenpretpark

STAP 1: HET VERBLIJF

“Lydia en Maggie woonden in een hok dat mijn man Wannes zelf bouwde. Het was een heel vernuftig kippenhok, maar het heeft de tand des tijds helaas niet doorstaan. Toen ik een mega-massive-fancy-ubercool kippenhok vond, dat óók nog eens in solden stond, kon ik het niet weerstaan! Het hok is een soort grote kast in huisjesvorm, met verschillende planken en trappetjes. Onze kippen vinden het fantastisch om van de ene naar de andere plank te springen. Dat is een soort parcours voor hen: reis rond de wereld in hun eigen hok.”

Sinds de lockdown laat Sam zijn kippen overdag vaak loslopen in de tuin, zodat ze meer ruimte hebben om te scharrelen. “Zodra we ’s ochtends wakker zijn, laten we hen uit hun hok. Bij het vorige hok betekende dat dat we altijd vroeg uit bed moesten. Gelukkig is er onder hun nieuwe verblijf een kleine ren. Zo kunnen ze ’s ochtends al beginnen te scharrelen en kunnen wij af en toe eens uitslapen.”

STAP 2: DE INRICHTING

Sam legde houtblokken van verschillende formaten bij elkaar en stapelde ze trapsgewijs. “Onze kippen doen niets liever dan daarop te springen en er in de juiste hiërarchie op te zitten. Wie ’t hoogst zit, is de chief. Hier is dat nog steeds Lydia. Tijdens de testfase heb ik trapjes gebouwd met bakstenen en terrasstenen die we bij onze verbouwing niet gebruikt hebben. Een groot succes!”

Nog een gouden tip van Sam: “Als er in je kippenren planten of struiken groeien, laat die dan zeker staan - tenzij ze giftig zijn. Maggie en Lydia vinden die beschutting heerlijk, ze verschuilen zich graag tussen het groen. Ook vinden ze ’t leuk om de insecten op die planten weg te pikken. Momenteel zijn ze obsessed door sprinkhanen: ze jagen erop zoals een velociraptor op zijn prooi ”, lacht hij.

STAP 3: VEILIGHEID

En over jagen gesproken… “Door de draad van de kippenren in te graven, zorg je dat vossen en marters niet bij de kippen geraken”, legt Sam uit. “Vooral ’s nachts is die bescherming belangrijk. Wij sluiten daarom elke avond het nachthok goed af. Ik breng mijn kippen graag zelf naar hun bed, maar er bestaan zelfs toestelletjes waarmee je je kippenhok automatisch kan vergrendelen.” Safety first!

STAP 4: ENTERTAINMENT

“Ik ben amazed hoe intelligent kippen zijn”, geeft Sam toe. “Kippen willen de wereld zien, zoals in Chicken Run. Je moet hen daarom afleiding en entertainment bieden, anders gaan ze zich vervelen.” In hun kippenpretpark hebben Lydia en Maggie niet alleen een piksteen ter beschikking, maar voorziet Sam ook verschillende speeltjes. “Een voederbal vinden ze geweldig! Dat is een bal met zaadjes in, zodat ze die kunnen oppikken zodra het balletje rolt. En ik hang regelmatig groenten of fruit aan een koord, zodat ze moeite moeten doen om bij hun beloning te kunnen: een blad sla, een maiskolf … Dat is een heuse uitdaging. Ik vind het supertof om zelf entertainment te zoeken. Op Pinterest heb ik supermooie kippenschommels gezien, dus dat wordt mijn volgende project!”

STAP 5: ETEN & DRINKEN

Wat schaft de pot in het kippenpretpark? Lydia en Maggie eten een graanmengeling van Aveve en verorberen het GFT-afval van Sam en Wannes. “Van appelschillen tot de pitten van courgettes… Ze vreten het met veel plezier op! Zolang het ongekookt en niet beschimmeld is. Ik maak regelmatig wortelsap met onze sapcentrifuge en de wortelpulp die dan overblijft, serveer ik aan Lydia en Maggie. They f*cking love it!”

