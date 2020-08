#wedoenda! Gesponsorde inhoud WIN - #Wedoenda!: Evi Hanssen bakt beestige broden Aangeboden door Aveve

22 augustus 2020

Ik zag twee beren broodjes smeren… Bij Evi Hanssen thuis zijn het de beren die zélf gesmeerd worden. Want Evi en haar kinderen bakten samen berenbrood. Hoe ze dat deden? Dat vertelt ze hier! Ook zin om eens brood te bakken? Doe dan mee met de wedstrijd en win een cadeaubon van Aveve!

“Ik gebruik mijn oven bijna nooit”, valt Evi met de deur in huis. “Ik ben geen topkok maar ik kook wel vaak. Vooral eenvoudige, gezonde en lekkere maaltijden.” Haar zonen Scout (11) en Mac (9) helpen graag mee: wortels schillen, sla spoelen, een visje bakken … “Ze vinden het leuk om die verantwoordelijkheid te krijgen”, legt Evi uit. “En aan tafel wordt dan natuurlijk besproken hoe goéd die sla gewassen is (lacht).”

#Wedoenda!

“Ik had nog nooit een brood gebakken”, bekent Evi. “Ik heb wel eens bananenbrood gemaakt om de overrijpe bananen in onze fruitschaal op te maken. Maar een klassiek brood, dat was nieuw. Samen met mijn kinderen koos ik een all-in broodmix. Er was superveel keuze: volkoren, meergranen, spelt, … En na even twijfelen werd het de volkoren variant. Scout en Mac kozen nog chocoladeglazuur en een glazuurpen om het brood mee te versieren.” Aan de kassa merkte één van haar zonen op: “Amai, da’s goedkoop!”

Evi moet toegeven dat brood bakken met zo’n broodmix echt supersimpel is: “Je doet de mix in een kom, voegt water toe … en kneden maar! Dat kneden vonden mijn kinderen heel tof om te doen. En bij het recept dat wij kozen, moest er wel drie keer gekneed worden. Tussendoor moest het deeg telkens rijzen. Dat komt mooi uit met de beperkte concentratiespanne van kinderen”, grijnst ze. Tijdens het rijzen relaxten Scout en Mac even met de iPad. En daarna: verder kneden!

“Online ontdekten we een recept voor Berenbrood. Dat is heel eenvoudig om te maken: je rolt één grote bol deeg voor de kop en twee kleinere bollen voor de oren. Nadien hebben Scout en Mac de beren versierd met glazuur. Het resultaat was prachtig. En het zag er niet alleen smakelijk uit, het smaakte ook nog lekker!”

Berelekker

“Brood bakken leek me altijd ingewikkeld. Maar met zo’n all-in mengeling kán het niet misgaan” verklaart Evi. “Ik geloofde vooraf niet helemaal dat het zou lukken en was ervan overtuigd dat het brood te hard of te zacht zou zijn. Maar het was een perfect brood. En als ik het kan, kan iedereen het! We hebben het de volgende ochtend opgegeten. Dat leverde een heel feestelijk zicht op: twee van die schattige berenbroden op een mooi gedekte tafel. Een eitje, een paar sneetjes kaas en een pot choco erbij en onze weekendbrunch was compleet!”



WIN een cadeaubon van Aveve (t.w.v. € 150)

Zeg jij net als Evi ‘Wedoenda!’? Bak jij bijvoorbeeld zachte bolletjes, waldkornsandwiches of stokbrood? Toon ons jouw creatie en maak kans op een cadeaubon van 150 euro. Upload HIER een foto van je creatie. Succes (en smakelijk)!





Heb je ook zin gekregen om aan de slag te gaan? Hup, naar Aveve!