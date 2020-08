#wedoenda! Gesponsorde inhoud WIN - #Wedoenda!

Anke Buckinx pimpte haar terras Aangeboden door Aveve

05 augustus 2020

08u00 0 WOON. Eén dag. Dat is de tijd die Joe-presentatrice Anke Buckinx nodig had om haar kale terras om te toveren tot een sfeervolle aperitiefplek. Hoe ze dat voor elkaar kreeg? Dat verklapt ze hier! Wil jij zelf ook een zalige zomer in eigen tuin beleven? Doe dan mee met onderstaande wedstrijd en win een cadeaubon van Aveve!

“Ik ben niet handig en ik ben niet goed in klusprojecten”, steekt Anke van wal. “Maar ik ging samen met mijn lief de uitdaging aan om ons terras te pimpen.” Dat terras stoorde haar al langer: “Het was totaal ongezellig, kaal en leeg. Maar ik heb nooit de moeite gedaan om er iets aan te doen. Ik deed onze parasol open om het gezellig te maken, da’s alles. We hebben een grote jungle-tuin dus het contrast met het terras was enorm. Ik miste sfeer.”

Een toffe spot om gin-tonic te drinken

“Vanaf de graslijn is onze tuin het domein van de kinderen. Maar het terras is voor mijn lief en mij. Ik heb dus vooral aan mezelf gedacht bij onze make-over”, bekent Anke lachend. “Kijk, coole mama’s en papa’s willen een toffe spot om gin-tonic te drinken: dàt was ons doel bij dit project. Ons terras moest niet gewoon zomerproof worden, maar wel ‘gin-tonic & nacho’s met kaassaus’-proof. En da’s gelukt!”

#Wedoenda!

“Ik heb wel eens op Pinterest gesnuffeld maar werd ontmoedigd want dat zag er allemaal te moeilijk uit. We zijn er dus maar zonder veel voorbereiding aan begonnen. En we hebben in slechts één dag de klus geklaard! Eerst en vooral hebben we ons tuinmeubilair, de BBQ en de terrastegels geschrobd. Vervolgens zijn we naar de Aveve-winkel in onze buurt gereden. Met al het groen en de accessoires die we daar kochten, zijn we thuis aan de slag gegaan: nieuwe planten verpot, bloempotten verplaatst, haken aan de muur getimmerd om kleinere planten op te hangen, onze eettafel uitgedost met een nieuw tafellaken, verlichting opgehangen …”

Voor de Ikea-relatietest slagen wij niet maar de terrastest doorstaan we met glans! Anke Buckinx

Pure quality time met het gezin

“Ik vond het heel leuk om er een hele dag samen met mijn lief aan te werken. Samen winkelen, samen klussen … en achteraf met z’n twee aperitieven op ons nieuwe terras. Zo’n tuinproject is trouwens 100 keer toffer dan de Ikea-relatietest. Want die Ikea-test overleven wij niet, maar voor deze terrastest zijn we met glans geslaagd!” Dochter Lou (5) en zoon Max (1) hielpen mee bij het verpotten van de planten. “Dat vonden ze geweldig, zo’n beetje kliederen met zand, planten water geven … Onze jongste steekt alles in zijn mond, dus hij heeft ook wat potgrond opgegeten. Maar verder was het een superfijne gezinsactiviteit!”

Lees verder onder de foto.

Precies zoals ‘in de boekskes’

“Ik ben superblij met het resultaat!”, vertelt Anke enthousiast. “Ik blijf het verbazingwekkend vinden hoe één dag werk zo’n enorm verschil kan opleveren. Bezoekers roepen nu spontaan uit: jullie terras komt precies uit ‘de boekskes’! Ik ben ook veel liever buiten nu. Voordien vond ik het een gedoe om buiten te eten, dus zaten we meestal binnen. Maar nu eten we bij het minste zonnestraaltje buiten. En ook om te chillen, lezen, zonnen en aperitieven ben ik nu op mijn terras te vinden. Dat de zon maar veel gaat schijnen de komende weken, want ik ben er klaar voor!”

WIN een cadeaubon van Aveve (t.w.v. € 150)

Zeg jij net als Anke ‘Wedoenda!’? Zet je bijvoorbeeld een kruidentuin op je dakterras? Breng je Ibiza-vibes naar je achtertuin? Tover je je stadstuintje om tot een urban jungle? Toon ons jouw gepimpte tuin of terras en maak kans op een cadeaubon van 150 euro. Upload hieronder een foto van je creatie. Succes!

Heb je ook zin gekregen om aan de slag te gaan? Hup, naar Aveve!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.