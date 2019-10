Wilde dieren spotten vanop het terras: in deze Zuid-Afrikaanse villa kan het Bjorn Cocquyt

09 oktober 2019

14u45 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Zuid-Afrika.

De woning is gebouwd in het nationaal park Kruger, een van de favorieten van toeristen die naar Afrika komen om wilde dieren te spotten. Dat is hier een koud kunstje, want het huis grenst aan een drinkpoel. Op het terras, in het verwarmde zwembad en in de woonkamer heb je er een perfect zicht op.

De link met de natuur was voor de architecten van ARRCC cruciaal. “We wonen heel modern, maar de natuur is primitief en ruw. Binnen dat contrast zochten we een spanning op waarbij de architectuur de omgeving versterkt. De bedoeling was om het leven in de bush nog intenser te ervaren”, vertelt architect Stefan Antoni.

De hoekige vormen van het huis zijn een verwijzing naar de grillige acacia’s in de buurt, de stalen paviljoenen aan het zwembad naar de tambotie’s.