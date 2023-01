Wil je wonen in een camper? Hou hier zeker rekening mee: “Voorzie een jaarsalaris waarop je kan terugvallen als er iets misloopt”

Makelaars bespreken trends op de huizen­markt in 2023: “De prijzen van oud en nieuw vastgoed gaan steeds verder uit elkaar liggen”

Meer energiezuinig vastgoed, daar moet dringend werk van worden gemaakt. Het aanbod is vandaag veel kleiner dan de vraag, en dat drijft de prijzen steeds verder op. Dat zeggen verschillende makelaars toen we hen vroegen naar hun vooruitzichten voor 2023. In een markt die over het algemeen afkoelt, zien zij ook minder verkopen met een bod in een gesloten enveloppe, merken ze dat ouders hun kinderen meer financiële steun bieden én stellen ze vast dat co-living een trend wordt. Een vooruitblik.

2 januari