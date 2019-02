Wil je ook een tweede verblijf kopen? Onze immo-expert vertelt waar je allemaal op moet letten Björn Cocquyt

14 februari 2019

Vrijdag en dit weekend wordt Second Home georganiseerd, de beurs voor tweede verblijven. Ruim 400.000 Belgen hebben er al een. Een optrekje onder de zon – en we verkiezen vooral de Spaanse – is dus al lang geen privilege van de rijken meer. Denk je er zelf ook aan om een tweede verblijf te kopen? Deze vijf vragen beantwoorden, helpen je gegarandeerd om de juiste keuze te maken.

Waar koop je?

Vroeger bleven we voor een tweede verblijf binnen de eigen landsgrenzen en kochten we massaal aan de kust en in de Ardennen. Vandaag genieten zonzekere bestemmingen de voorkeur en dan vooral Spanje, gevolgd door Frankrijk, Portugal en Griekenland. Veel heeft te maken met de opkomst van de lowcost vliegmaatschappijen en de enorme toename van het aantal vluchten. Snel en goedkoop op je bestemming geraken, is voor veel eigenaars immers een prioriteit.

Ga dus goed na of dat ook bij jou het geval is en hou in het achterhoofd dat je tijd verliest met de trip van en naar de luchthaven. Op dat vlak kan er niets tippen aan een tweede verblijf in eigen land. Als je weet waar je wilt kopen, doe je er goed aan om ter plaatse een kijkje te gaan nemen, zodat je met eigen ogen ziet in welke buurt je terechtkomt. Misschien ligt er vlakbij een weg die geluidshinder veroorzaakt, verstoort een hoog gebouw het uitzicht, kom je in een doodse gemeenschap terecht...

Wil je verhuren of niet?

Sommige mensen zien een tweede verblijf puur als investering en voor hen komt het rendement op de eerste plaats. Dat is een heel ander uitgangspunt dan wanneer je iets zoekt om er zelf van te genieten. In het eerste geval is de locatie nog belangrijker. Vakantiegangers willen immers alles dichtbij hebben: de zee, winkels, restaurants...

Denk ook na over hoe je de verhuur praktisch gaat regelen. Het makkelijkste is om dat — in ruil voor een iets lager rendement — in handen te geven van een plaatselijk kantoor. Check vooraf of dat in jouw regio kan. Als je van plan bent om zelf vakanties door te brengen in je tweede verblijf én om te verhuren, is het geen slecht idee om een extra slaap- en badkamer te overwegen. Die sluit je tijdens je afwezigheid af en hou je voor privégebruik.

Hoe betaal je?

Zwart geld verdwijnt en daarom wordt er steeds minder met eigen vermogen gekocht. Waarom zou je ook? Leningen zijn toch spotgoedkoop. De rente die je betaalt, wordt voor een groot deel terugverdiend door de waardestijging van je tweede verblijf. Als je al een krediet hebt lopen voor een huis in België, kun je een heropname van het kapitaal doen. Zo spaar je een paar duizend euro uit. Een andere mogelijkheid is om je groepsverzekering aan te spreken. Als je daar nadien vers geld in stopt, is dat fiscaal aftrekbaar. Aan een lening in het land waar je koopt, hangen meestal minder gunstige tarieven vast.

Hoeveel extra kosten zijn er?

Bepaal op voorhand een budget en bouw een kleine marge in, maar ga daar niet over. Laat de makelaar weten dat je bedrag inclusief alle kosten is, want dat maakt een groot verschil. Afhankelijk van het land waar je koopt, moet je op zo’n 7 tot 15 procent extra rekenen voor onder andere de registratierechten en het werk van de notaris en advocaat.

Vergeet ook niet dat je nadien geld nodig hebt voor de inrichting: meubels, textiel, wasmachine... Heb je een appartement als tweede verblijf? Dan valt er achteraf gegarandeerd elke maand een factuur in de bus voor gemeenschappelijke kosten. Vaak wordt daar bij de aankoop met geen woord over gerept, maar toch maakt zoiets een aanzienlijk verschil. Tot slot moet je elk jaar belastingen betalen op je tweede verblijf.

Bij wie koop je?

In sommige landen mag iedereen zich makelaar noemen en wordt een huis door verschillende kantoren aangeboden. Probeer daar maar eens de juiste, betrouwbare partij uit te kiezen... Gelukkig zijn er een paar criteria. Zo is het een must om samen te werken met een erkende makelaar en bij voorkeur iemand die al wat jaren ervaring heeft. Minstens even belangrijk is dat het een Nederlandstalige makelaar is, zodat je altijd alles begrijpt en kunt vragen. Een profes- sional met zowel een kantoor ter plaatse als in België heeft ook een streepje voor.

Nog een tip: in veel landen heeft de notaris een beperkte rol. Het is daarom verstandig om een advocaat in te schakelen die zaken als de bouwvergunning en de schuldenlast controleert. Als hij het licht op groen zet, koop je in alle veiligheid.