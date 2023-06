Wil je je eigen woning, maar is bouwen te duur? Vier verrassende alternatieven onder de loep genomen

LiviosEen energiezuinige nieuwbouw, die in een wip recht staat, circulair is en waar een vast prijskaartje aan hangt? Bouwsite Livios laat je kennismaken met vier bouwmethodes die bewijzen dat duurzaam niet altijd duurder moet zijn.

1. Circulaire nieuwbouw met vast kostenplaatje

Van ontwerp tot een volledig afgewerkte woning op maat en dat op zes weken tijd? Het kan met de duurzame en circulaire maatwoningen van CIRCL. Het bedrijf bouwt grotendeels off-site (in de fabriek) en levert duurzame en betaalbare woningen, van nieuwbouw tot vernieuwbouw.



Duurtijd

Een offerte met finale prijs heb je binnen de dag. Tussen de bouwvergunning en de oplevering zitten maximaal zes weken.

Prijs

Het 3D-ontwerp zorgt voor een gedetailleerde kostenraming. De prijs is vast, er zijn geen onverwachte kosten. Alles is tot in de puntjes ingecalculeerd en dankzij de industriële aanpak kan de leverancier de prijs drukken. De prijs leunt aan bij die van een sleutel-op-de-deurwoning.



Duurzaamheid

70 procent van alle materialen in de woning zijn biogebaseerd, 40 procent van het volume aan materialen is gerecycleerd. Door gebruik te maken van de meest energiezuinige technieken (warmtepomp, zonnepanelen, …) en grondige isolatie worden de energiekost en het verbruik tot een minimum beperkt. De woningen hebben een negatief E-peil.



Tip: Bekijk hieronder een timelapse van de plaatsing van een maatwoning van CIRCL.

2. All-in modules van houtskelet

Het Vlaamse bouwbedrijf Skilpod bouwt modulair. Ze ontwikkelen houtskeletwoningen die bestaan uit twee à vier modules. Deze modules worden in hun atelier in Geel gemaakt en daarna gemonteerd op de werf. Je hebt de keuze tussen een reeks standaard modules.

Het grondplan, de indeling van de keuken en badkamer, de toestellen, ... liggen bij elke module vast. De afwerking van de gevel, de ramen en vloeren, en het werkblad van je keuken kan je zelf kiezen.



Volledig scherm © Skilpod

Duurtijd

Een Skilpod woning is in enkele maanden instapklaar. Het in orde maken van de bouwwerf en het bouwen van de modules in het atelier (inclusief elektriciteit, verfwerken, vloer leggen, badkamer en keuken installeren, …) gebeuren tegelijkertijd.

Prijs

Op voorhand krijg je een duidelijk zicht op het totaalplaatje. Prijsstijgingen van materialen hebben geen of weinig impact op de kostprijs omdat er zo snel gebouwd wordt. Module #108 en #140 zijn de meest gekozen modules.

De prijs voor #108 is 212.000 euro voor 108 m² bewoonbare oppervlakte met twee slaapkamers in een open bebouwing. Voor module #140 (140 m² bewoonbare oppervlakte) betaal je ongeveer 270.000 euro voor een open bebouwing met drie slaapkamers.

Deze prijzen zijn exclusief bouwgrond, btw, ereloon, extra opties (zoals zonnepanelen) en extra kosten gelinkt aan de kavel (zoals hellend perceel, zeer onstabiele grond, moeilijk bereikbare locatie, …).

Duurzaamheid

De BEN-modules (E-peil 30) zijn tot op de millimeter nauwkeurig uitgetekend en afgewerkt. Dat resulteert in een optimale isolatie, maar ook in minder materiaal en dus minder bouwafval.

Qua hout kiest Skilpod voor LVL (Laminated Veneer Lumber), een speciaal type vurenhout dat extra duurzaam is. Voor het isolatiemateriaal, de platen voor wanden en de afwerkingsmaterialen gebruiken ze de meest ecologische opties. Elke module is voorzien van een warmtepompboiler en een lucht-luchtwarmtepomp, die zowel verwarmt als koelt.



3. AI houtskelet met vast ontwerp

Kepler biedt slimme en duurzame houtskeletwoningen aan die betaalbaar zijn en in een mum van tijd rechtstaan. Slim, omdat de woningen uitgerust zijn met een besturingssysteem. Zo valt bijvoorbeeld de verwarming automatisch uit wanneer er een raam open gaat. Of draait de wasmachine als de batterij voldoende opgeladen is. Kepler werkt met een vast ontwerp. Iedere woning is dus hetzelfde.

Volledig scherm © KEPLER

Duurtijd

Het bouwproces gebeurt inhouse, in hun eigen bouwatelier. Op 48 dagen tijd voltooit Kepler een woning van zo’n 144 m² bewoonbare oppervlakte.

Prijs

De materialen en toestellen zijn vooraf bepaald om de totaalprijs onder controle te houden. De prijs is all-in: van de aankoop van de grond en productie van het houtskelet tot de bouw en de afwerking. Als koper kan je dus geen wijzigingen doen of een andere woonstijl kiezen.

Hun manier van werken en het vaste ontwerp laten Kepler toe om de verkoopprijs te drukken. De totaalprijs kan dus variëren en hangt grotendeels af van de kostprijs van de bouwgrond.

Duurzaamheid

Kepler-woningen hebben een EPC van -15 en bestaan voor 65 procent uit herbruikbare materialen. Zo is de woning geïsoleerd met cellulose (ingeblazen papiervlokken).

De woningen zijn uitgerust met zonnepanelen en een batterij. Door slimme software zijn de huishoudapparaten (wasmachine, droogkast en afwasmachine) gekoppeld aan de thuisbatterij. Je kan er dus voor kiezen om de toestellen automatisch in werking te laten treden als de batterij een capaciteit bereikt van meer dan 50 procent.



4. Modulaire containerbouw

Wie droomt van wonen in een container kan bijvoorbeeld terecht bij Addhome. Dit bedrijf produceert en assembleert modulaire stalen units op eigen bodem. Je kan kiezen tussen een standaardmodel of een ontwerp op maat. De afmetingen van een standaardmodel starten vanaf 47 m² tot 109 m².

Bij een ontwerp op maat is alles mogelijk. Zo installeerde Addhome woningen met een woonoppervlakte van 300 m2. De indeling van je containerunits bepaal je zelf. Net zoals de afwerkingsgraad (bijvoorbeeld: standaard keuken of keuken op maat) en eventuele opties. Zo kan je kiezen voor screens, UV-coating op het dak, inbouwkasten, enzovoort.



Volledig scherm © Addhome group

Duurtijd

Tussen het eerste contact en de oplevering zit meestal een jaar tot anderhalf jaar. De woning wordt volledig instapklaar geleverd. Het afstemmen met de klant en het vergunningstraject nemen het meeste tijd in beslag. De productie van de containerwoning gaat snel omdat men vertrekt van bestaande containers.



Prijs

Voor woningen draait de prijs rond de 1.400 à 1.500 euro/m2, inclusief keuken en badkamer. Deze prijs is zonder het ereloon van de architect. De kleinste standaard unit is ‘Beluga’ met een bewoonbare oppervlakte van 47 m². Voor deze wooncontainer betaal je een basisprijs van 45.499 euro exclusief btw.

Het duurste model is uiteraard ook meteen het grootste standaardmodel. ‘Model Stretched one’ met een bewoonbare oppervlakte van 109 m² kost 121.000 euro exclusief btw.



Duurzaamheid

De stalen units voldoen aan de strenge EPB-normen en zijn energiezuinig. Naast zonwerend hoogrendementsglas en een ventilatiesysteem D heeft elke unit een elektrische warmtepomp, zonnepanelen en hoogwaardige isolatie. Een groendak behoort tot de opties.

