Wil je een tweede verblijf kopen in Griekenland? Woonexpert legt uit waar je op moet letten én tipt 4 toppers die nu te koop staan

Aantal woonlenin­gen op laagste peil in 16 jaar: “Logisch dat de markt stilvalt”

In de eerste helft van dit jaar zijn in Vlaanderen maar 67.000 woonleningen verstrekt. Dit is het laagste cijfer sinds 2007. De woningmarkt valt stil, grotendeels omdat lenen zoveel duurder is geworden. Maar ook omdat mensen die een huis met een laag energielabel kopen, het binnen de 5 jaar energiezuiniger moeten maken. Dat schrikt kopers af waardoor het aantal woonleningen op hun laagste peil zijn in 16 jaar.