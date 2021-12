Wil je een echte kerstboom maar geen huis vol naalden? Met deze tips blijft je boom in topvorm

1. Boom met kluit

Ga op zoek naar de perfecte kerstboom met kluit of in een pot. Over het algemeen blijven deze bomen het langst gezond, omdat ze via hun haarwortels water kunnen opnemen. Welke kerstboom je ook kiest: het is altijd belangrijk om de boom eerst goed te laten acclimatiseren. Zet hem na aankoop eerst een dag in de schuur of op een andere koele en droge plek in het huis. Zo is de overgang van de koude buitenlucht naar een warme woonkamer minder groot en voorkom je naalduitval bij de kerstboom.