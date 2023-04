Wil je de reis van ‘De Mol’ graag overdoen? Neem dan een kijkje in dit huis met zwembad tussen de rotsen

Waanzinnige woningWe zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning . Deze week is dat een huis in het Amerikaanse Tucson waar de deelnemers aan ‘De Mol’ een deel van hun avontuur beleefden. Voor wie hun reis wil overdoen, is de woning een dikke aanrader als vakantieverblijf.

Niet alleen het tv-programma blijft beklijven, ook de locaties waar ‘De Mol’ wordt opgenomen doen dat. Dit jaar werd er gekozen voor Arizona. Na acht dagen in het noorden van de Amerikaanse staat verhuisden de deelnemers naar Tucson in het zuiden. De natuur is er imposant met woestijn, Joshua trees, cactussen,… Je beleeft ze intens in deze vakantiewoning in het westen van het Saguaro National Park. Overal zijn er terrassen en plekken aangelegd om er maximaal van te genieten. Dat kan terwijl je zwemt in een zwembad tussen de rotsen, aperitieft op het dakterras met een eindeloos vergezicht, de zonsondergang bewondert in de tuin met een plonsbad, verzamelt zit rond het kampvuur,… Overal word je getrakeerd op idyllische plaatjes.

Het huis zelf charmeert door het authentieke karakter en de landelijke stijl met houten balken, een mix van decoratieve vloeren en rieten plafonds. De inrichting gebeurde met voornamelijk natuurlijke materialen, unieke meubeltjes, veel wit voor een rustgevende setting en hier en daar een warm kleuraccent.

The Joshua Tree House telt zeven slaapkamers waar je kunt logeren vanaf 179 euro per nacht. Als je met een groep op pad bent, kun je ook het volledige huis met een capaciteit van 14 personen huren. Dan betaal je 2.008 euro per nacht.

Voor wie op zoek is naar alternatieve vakantiewoningen in de woestijn is het boek Desert Escapes een perfecte inspiratiebron. Daarin zijn veertig afgelegen, idyllische en exclusieve woestijnplekken over de hele wereld verzameld. Van de regenboogkleurige canyons en plateaus van Utah tot het dieprode zand van Dubai en de oude zandduinen van Namibië. Desert Escpas is uitgegeven door Lannoo en kost 44,99 euro. Bestellen kan hier.

Volledig scherm Op zoek naar een vakantiehuisje in de woestijn? Dan is dit boek iets voor jou. © Lannoo

