Wil je af van puistjes, strepen op de muur of een beslagen autoruit? “Met scheerschuim kun je veel meer dan je baard eraf halen”

Het is weer sinterklaastijd. “Als kind was ik altijd doodsbang voor Sint en Piet”, herinnert Marja zich. “Straks moest je mee naar Spanje. Sinterklaas had een grote, witte baard. Zo’n sinterklazenbaard kun je met scheerschuim namaken.”

Schoonheidsmasker

Dat brengt Marja op het onderwerp van deze week: scheerschuim. “Ik ben er gek op. Je kunt het, heel goedkoop, van het huismerk in de supermarkt kopen. Tegenwoordig moeten de mannen baarden hebben. Ik vind het jammer, ik hou van een mooi, glad gezicht. Vroeger was het beeld van scheerschuim, de kwast, scheerzeep en het scheermesje het gewone beeld in de badkamer. En mijn vader had ook een stukje aluin tegen het bloeden.”

Maar met scheerschuim kun je ook een heleboel andere handige dingen doen. “Het is allereerst een geweldig schoonheidsmasker. Dames: smeer je gezicht ermee in. Het desinfecteert en helpt tegen puistjes, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zo kan je ook je handen desinfecteren als je met een hamer op je duim hebt geslagen. Maar je kunt er ook je badkamer mee schoonmaken. Teken een sinterklaasbaard op de badkamerspiegel en smeer het schuim over de spiegel uit. Gebruik geen water. Daarna wrijf je het uit met een droge doek. Je hebt nu met het scheerschuim een heel mooi laagje aangebracht waardoor je spiegel niet snel meer condenseert.”

Op dezelfde manier kun je ook je bril of de binnenkant van je autoruiten aanpakken. “Zo raken de ruiten minder snel beslagen, dat geeft dus goed zicht en is veiliger. En het is een heerlijk middel voor je douche, je tegels en je gootsteen. Je scheert toch je baard niet, dus zo kun je het spul alsnog gebruiken!”

Vlekkenmiddel

En wat dacht je van een streep op de witte muur? “Zo'n zwarte veeg of streep, die is ontstaan omdat er iets, bijvoorbeeld een stoel, tegenaan is geschuurd. Doe een beetje scheerschuim op een washandje en veeg het op de muur. Dep het droog - niet te hard wrijven - en weg is je vlek. Je kunt er ook vlekken op je witte blouse of overhemd mee wegkrijgen. Een toefje schuim, even laten intrekken en wassen maar.”

Leuk, al die handigheidjes, tóch hoopt Marja dat we scheerschuim ook gebruiken waarvoor het eigenlijk bedoeld is. “Want ik hou toch meer van een gladgeschoren kerel.”

