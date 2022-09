Wie z’n zonnepanelen zélf legt, heeft geen last van de lange wachttijden: maar is het wel slim om dat te doen?

Toch zijn de levertijden van zelfbouwkits een pak korter. Bij leverancier Easykit moet je nu rekening houden met een wachttijd van zes tot acht voor een omvormer. De panelen zelf zijn op voorraad. “Het grote verschil met installateurs is onze capaciteit”, verduidelijkt Roel Van den Eynde van Easykit in Het Nieuwsblad. “Onze klanten bouwen hun installatie zelf wanneer ze dat willen en daar tijd voor hebben. We staan hen daarin bij met een coach die telefonisch bereikbaar is. Op die manier begeleiden we zo’n 800 installaties per jaar, goed voor een totaal van 10.000 zonnepanelen. Installateurs zijn afhankelijk van andere factoren zoals het beschikbare personeel. Voor hen is het veel moeilijker om snel in te spelen op de schommelende markt.”