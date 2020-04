WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Wie voor een lucht/lucht warmtepomp gaat, is verzekerd van koele zomers en warme winters Aangeboden door Daikin

09 april 2020

13u26 0 WOON. Lucht/lucht warmtepompen zijn milieubewuste toestellen om je woning te koelen en te verwarmen. Ze worden gekenmerkt door een lage CO2-uitstoot en een beperkt energieverbruik. Dankzij de snelle reactietijd zijn de kamers in de zomer in enkele minuten afgekoeld en in de winter binnen de tien minuten warm en. Zo geniet je het hele jaar door van een optimaal klimaat.

Het beste op de markt

Het vernieuwde en uitgebreide gamma van Daikin Stylish lucht/lucht warmtepompen werd onlangs gelanceerd op de markt. De Stylish combineert een modern design en een innovatieve technologie tot een totale klimaatoplossing voor elk interieur. Met een diepte van slechts 185 mm is het de meest compacte unit op de markt. Dankzij zijn slimme, innoverende functies geniet je van een optimaal comfort, de hoogste energie-efficiëntie, absolute betrouwbaarheid en maximale controle.

Technologisch hoogstandje

De Stylish innovatieve wandmodellen beschikken over intelligente technologieën die voor de beste prestaties en een betrouwbare werking zorgen. Zo gebruiken de toestellen een intelligente thermische sensor om de ruimtetemperatuur te meten, door deze in een raster met 64 verschillende vierkanten te verdelen. Na het bepalen van je actuele kamertemperatuur, verdeelt de rastersensor de lucht gelijkmatig over de hele kamer. Daarna wordt er overgeschakeld op een gerichter luchtstroompatroon waarmee warme en koele lucht naar de juiste plek wordt gericht. Dit gebeurt aan de hand van speciaal ontworpen lamellen en zorgt voor een optimale temperatuurverdeling in de volledige ruimte, met een comfortabel klimaat als gevolg.

Bekroond ontwerp

De Stylish unit werd bekroond met de Good Design Award voor zijn innovatieve look en functionaliteit. Ga voor kristalwit, tijdloos zilver, warme houtkleur of ultramodern zwart en combineer een prachtig design met geweldige technologie tot het ideale klimaatproduct voor je interieur.

“Mijn elektriciteitsverbruik is gehalveerd!”

Peter woont met zijn gezin in een vrijstaande woning in het West-Vlaamse Eernegem. Hij besloot vorig jaar zijn benedenverdieping grondig te renoveren. Zijn interieur kreeg een make-over en ook het oude verwarmingssysteem met klassieke radiatoren werd vervangen. Om te kunnen genieten van koele zomers en aangename winters, koos Peter voor een Daikin lucht/lucht warmtepomp. De living, keuken en het bureau werden één grote open ruimte met aan de wanden drie Daikin Stylish binnenunits. “Vooraf heb ik met mijn Daikin installateur goed bekeken waar we best de wandunits en het buitentoestel zouden plaatsen voor een maximaal comfort en ideale luchtstromen.” Ook werd Peter door zijn installateur geadviseerd om zijn warmtepompinstallatie aan te sluiten op zonnepanelen. Op die manier produceert hij een groot deel van de elektriciteit die nodig is om de warmtepomp aan te drijven, zelf. “Het effect op mijn verbruik is gewoon verbluffend”, stelt Peter die dankzij de handige Daikin Online Controller niet alleen zijn installatie vanop afstand bedient, maar ook een actueel zicht heeft op zijn verbruik. “Mijn elektriciteitsverbruik is gehalveerd vergeleken met de situatie van voor mijn renovatie.

Meer info: www.daikin.be