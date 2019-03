Wereldwaterdag: deze douche verbruikt tot 80% minder Björn Cocquyt

22 maart 2019

09u18 0 WOON. Vandaag is het Wereldwaterdag, de dag waarop we traditioneel gevraagd worden om bewuster met ons waterverbruik om te springen. Bij een Vlaams gezin bedraagt dat gemiddeld 114 liter per dag. Grootste slokop is de douche, waar er 24 liter door de afvoer stroomt. Besparen is nochtans niet moeilijk. Minder lang een stortbad nemen, helpt al flink. Of je kunt ook de Upfall Shower installeren, een douche die tot 80 % minder verbruikt.

De Upfall Shower van Xenz verbruikt amper 1,2 liter warm water per minuut en is daarmee de zuinigste douche ter wereld. Dat komt omdat een groot deel van het water gerecupereerd wordt. Het wordt opgevangen, gefilterd, verwarmd en rondgepompt. De straal is even krachtig als bij een normale douchekop.

De Upfall Shower is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee, want je waterfactuur daalt en je betaalt minder stookkosten. De installatie is wel prijzig: afhankelijk van het model dat je kiest, betaal je tussen de 3.495 en de 4.195 euro. Hieronder zie je hoe de douche werkt en lees je het stappenplan. Bestellen kan via deze link.

1. Het kleine reservoir ter hoogte van de overloop vult zich met water.

2. Het water wordt opgezogen uit het reservoir.

3. Een microfilter houdt haren en vuil tegen.

4. Een pomp duwt het water “UP”.

5. Een UV-filter reinigt het water.

6. Warm water wordt toegevoegd om het water te verversen en op temperatuur te houden.

7. Geniet van de heerlijke brede “FALL” uit de grote hoofddouche.

8. Circulatieproces herhaalt zich, zolang u dat wenst.

9. Na het douchen wordt het systeem automatisch nagespoeld.