Wellness in eigen tuin: populairder dan ooit

17 april 2020

11u52

Wereldwijd behoren Belgen bij de top in het kopen van home-wellness. En vooral de jacuzzi blijkt erg populair. Zie jij het ook wel zitten om volledig tot rust te komen in je eigen tuin? Met deze checklist van bouwsite Livios bereid je je voor op maximaal comfort.

Om te bekomen van de dagelijkse drukte en stress, kiezen steeds meer Belgen voor wellness in eigen tuin. En dan niet ergens weggewerkt in een tuinhuisje, maar als vast onderdeel van de totale tuinbeleving. Vooral de jacuzzi blijkt een topper in ons land. Zo tekende wellness-marktleider Gervi in 2019 nog een verkoopstijging van bijna 6 procent op. Zie jij zo’n bubbelbad wel zitten als ultieme ontspanning in je achtertuin? Volg dit stappenplan voor jarenlang genot!

Stap 1: Stel je verlanglijstje samen

Wil je meer genieten van het leven met vrienden en familie, heb je nood aan een betere nachtrust of ligt jouw focus vooral op helende massagestralen? Je motivatie bepaalt voor een groot stuk de keuze van je jacuzzi. Daarom kies je een bubbelbad niet ondoordacht. Want net zoals bij een auto heb je keuze uit heel wat opties en functies. Denk maar aan de kracht van de stralen, surround speakers, verlichting of bluetooth. Weet wel dat hoe meer opties je kiest, hoe hoger het prijskaartje wordt.

Bepaal op voorhand met hoeveel personen je de jacuzzi wil gebruiken, of je zit- en/of ligplaatsen wil en of je een instaphulpje nodig hebt om in je bubbelbad te geraken. Test ook uit hoe belangrijk massage is voor jou en welk type je het meest aangenaam vindt. Zijn gewone bubbels genoeg of wil je echt een therapeutische hydromassage zoals bij de kinesist? Weet ook dat er veel variatie is bij de jets. Je hebt er met water en met lucht. Idealiter biedt elke zit- of ligplaats je een andere massagetechniek.

Heb je bepaald wat je precies verwacht van je jacuzzi? Dan kan je met je verlanglijstje naar een verdeler gaan. Informeer daar zeker ook naar de garanties die je krijgt en waarop die al dan niet gelden.

Wat kost een jacuzzi?

Voor een jacuzzi betaal je bij marktleider Gervi gemiddeld 15.550 euro, inclusief btw. Natuurlijk hangt die prijs af van het formaat en de functies. Is het energieverbruik van de jacuzzi belangrijk voor jou? Kies dan voor een goed geïsoleerd exemplaar. Check wat er zich bevindt tussen de buitenpanelen en de kuip, vraag naar het TÜV-certificaat van de spa en kies voor een model met circulatiepomp. Die werkt energiebesparend. Qua verbruikskosten moet je rekenen op 1 à 2 euro per dag, afhankelijk van hoe vaak je de jacuzzi gebruikt en ververst.

Stap 2: Kies de ideale plaats

De ideale jacuzzi gevonden? Dan is het tijd om er een goed plaatsje voor uit te zoeken in je tuin of op je terras. Meerdere factoren spelen daarin een rol:

Privacy

Vermijd inkijk en kies een locatie uit die je afschermt van nieuwsgierige blikken. Let wel op met bomen en struiken boven je bubbelbad. Bladeren en vogels kunnen je water sneller vervuilen. Ontdek de verschillende opties voor instant privacy in je tuin.

Afstand

Als je het hele jaar door wil genieten van je bubbelbad, kies je best een plek uit die niet te ver van je woning ligt. Vooral bij koud weer zal je daar dankbaar voor zijn. Een overdekte plaats is in dat opzicht ook aan te raden. Zo is je jacuzzi niet constant blootgesteld aan weer en wind.

Toegankelijkheid

Een bubbelbad wordt op zijn kant gedraaid en op een karretje met wielen geplaatst bij levering. Zo wordt het tot op de gewenste plaats gebracht. Moet de leverancier door een deur? Dan is een opening van 1 meter nodig. Anders wordt er een kraan gehuurd en hijsen ze de jacuzzi over het dak tot in je tuin.

Oriëntatie

Zet de afmetingen van je spa eens uit op de gewenste locatie. Zo wordt het heel concreet en zie je ook welk uitzicht je hebt vanuit elke zit- of ligplaats. Hou er ook rekening mee waar de cover van je jacuzzi zich bevindt als je die opent, zodat die je mooiste uitzicht niet belemmert.

Ondergrond

Een met water gevulde jacuzzi weegt tussen de 1.000 en 2.500 kilogram. Een stabiele, stevige ondergrond is een must, en gras of zand zijn geen optie. De meeste leveranciers adviseren stevige tegels of een betonnen ondergrond met een dikte van minstens tien centimeter. Hou ook rekening met de gladheid van je ondergrond.

Stap 3: Tref de nodige voorbereidingen

Is de ondergrond er helemaal klaar voor? Dan resten je nog enkele kleinere voorbereidingswerken. Zo heb je een elektriciteitsvoorziening nodig in de buurt van je bubbelbad. Dat kan via een stopcontact van 230 volt of via een kabel. In dat laatste geval ga je best voor een kabel die uitkomt onder de voorzijde van je jacuzzi, net onder de bediening. Zo kan je de kabel veilig en netjes wegwerken. Een waterdichte schakelaar in de tuin is ook handig, zodat je eender wanneer de stroom naar je jacuzzi kan uitzetten. Gaat jouw elektrische installatie al jaren mee? Dan is een check-up aangewezen vooraleer je je jacuzzi erop aansluit.

Ook een watertoevoer en -afvoer heb je nodig om je bad te vullen. Je hoeft daar geen apart watertappunt voor te voorzien, het is veel makkelijker om je bad te vullen met de tuinslang. Zo loop je ook niet het risico dat je buitenwaterleiding bevriest tijdens koude maanden. Zorg er ook voor dat als je het water wil verversen, het vlot kan weglopen richting je afvoer.

Stap 4: Hou je jacuzzi in topvorm

Hoe beter je je jacuzzi onderhoudt, hoe langer die meegaat. Voor een correct onderhoud reinig je de filters best tweewekelijks. Haal ze uit je jacuzzi en spoel ze af met helder water. Indien nodig kan je een reinigingsspray gebruiken.

Het allerbelangrijkste is de kwaliteit van het water. Het chloorgehalte en de zuurtegraad moet je goed in de gaten houden. De zuurtegraad meet je met teststripjes en zou rond 7,6 moeten zitten. Hou de strip drie seconden in het water en lees het resultaat af. Indien nodig kan je bijsturen. Voor de juiste hoeveelheid chloor, zijn er tegenwoordig jacuzzi’s die uitgerust zijn met een reinigingssysteem op basis van zout. Het enige wat je moet doen is om de vier maanden een cartouche vernieuwen. Het bedieningspaneel geeft aan wanneer dit nodig is. De cartouche reageert op het zout in het water en maakt vanzelf de juiste dosis natuurlijke chloorontsmetting aan. Voeg nooit chloor voor een zwembad toe aan je water. Die is veel te agressief voor het kleiner watervolume van een spa en kan je kuip beschadigen.

Vergeet ook de cover niet. Om de twee weken mag je die reinigen. Zo gaat hij langer mee. Uitwerpselen van vogels bevatten veel ammoniak en kunnen inbijten op de cover.

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ’Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.

