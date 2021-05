Welke vorm van hernieuwbare energie kies jij? 5 tips voor bouwers

LiviosHeb je bouwplannen? Dan kan je op verschillende manieren tegemoetkomen aan het verplichte aandeel hernieuwbare energie. Met PV-panelen, een zonneboiler, warmtepomp(boiler), biomassaketel of een stadsverwarmings- of stadsverkoelingsnet. Of je kan ook participeren in een project rond hernieuwbare energie. Wat is voor jou de beste keuze? Bouwsite Livios geeft vijf cruciale tips.

1. Schakel je architect in

Zorg ervoor dat je architect meteen mee is met het energievraagstuk. Denk na over enkele belangrijke vragen. Hoe kom je tot een optimale isolatie van je woning? Ligt je dakhelling voldoende naar het zuiden gericht zodat je zonnepanelen goed renderen? Is je dakoversteek ruim genoeg voorzien om oververhitting tegen te gaan? Het zijn maar enkele aspecten die belangrijk zijn om over na te denken nog voordat je de indeling van je woning gaat uitzetten.

2. Breng je opties in kaart

De meesten onder ons zijn al bekend met zonnepanelen, een zonneboiler, pelletkachel of warmtepomp. Maar er zijn ook minder bekende alternatieven die het onderzoeken waard zijn. Denk maar aan een warmtenet. Kan je hierop aansluiten? Dan hoef je niet te investeren in een eigen verwarmingssysteem. Je moet wel nog nagaan op de website van je netbeheerder of dit mogelijk is in jouw buurt. Steeds meer appartementsgebouwen maken ook gebruik van een centraal warmtenet in plaats van individuele cv-ketels. Je kan ook deelnemen aan een project voor hernieuwbare energie. Denk maar aan een windmolen. Informeer hier wel eerst naar de voorwaarden. Die zijn vaak strenger, waardoor het voor jou minder snel haalbaar wordt.

3. Korte termijn: PV-panelen/zonneboiler

PV-panelen zijn een snelle en goedkope oplossing om aan de energie-eisen te voldoen. Reken wel op minstens 7 kWh aan elektriciteit per m² bruikbare vloeroppervlakte die je moet opwekken. Hoeveel panelen heb je nodig? Met een achttal panelen dek je de helft van de elektriciteitsbehoefte van je gezin. Wil je het volledige elektriciteitsverbruik dekken, reken dan op een installatie van 4 à 5 kWp, of zo’n 26 m² dakoppervlakte. Heb je die ruimte niet, dan kan je nadenken over een zonneboiler. Zo’n 5 m² aan collectoren volstaat voor 50 procent van de warmwaterbehoefte van je gezin.

4. Lange termijn: warmtepomp

Op lange termijn is een warmtepomp de beste keuze. Zo verwarm je op de meest duurzame manier. Wat zijn hier de opties? Een lucht-luchtwarmtepomp is de prijsvriendelijkste oplossing. Een lucht-waterwarmtepomp behaalt een hoger rendement en een grond-waterwarmtepomp (geothermisch) is het meest efficiëntst, maar ook het duurst.

5. Combineer indien mogelijk

Als je financiën het toelaten, combineer je best meerdere technieken. Denk maar aan een zonneboiler én een warmtepomp. Om hogere temperaturen op te wekken, heeft een warmtepomp elektriciteit nodig. Als je een zonneboiler koppelt, kan je warmtepomp gebruik maken van de warmte van de boiler. Zo heb je minder elektriciteit nodig.

Een andere interessante oplossing zijn PV-panelen en een warmtepomp. Je stuurt de warmtepomp aan met gratis elektriciteit en buffert tegelijk overtollige energie. Als je je elektriciteit niet onmiddellijk verbruikt, maak je via de warmtepomp warm water aan dat je opslaat in een buffervat. Het is een alternatief voor de opslag van zonnestroom, aangezien zonnebatterijen erg duur zijn. Heb je niet het budget voor een dubbele investering? Plaats dan eerst PV-panelen. Achteraf kan je nog overschakelen van een condensatieketel naar een warmtepomp.

